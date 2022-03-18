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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Бомбардировка театра в Мариуполе и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 23-е сутки войны в Украине

Бомбардировка театра в Мариуполе и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 23-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 13 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
07:32 - 18 марта

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07:28 - 18 марта

Утром почти по всей Украине раздавалась воздушная тревога и спустя некоторое время в соцсетях начали сообщать о взрывах в разных городах. В эфире национального телемарафона эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Пока известно о взрыве на окраине Львова. Информации о пострадавших и характере взрывов пока ничего не говорится.

Также сообщается о взрывах в Вознесенске Николаевской области. По словам Денисенко, произошло попадание в одно из поездов.

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06:58 - 18 марта

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

Оккупанты уже исчерпали человеческие ресурсы, поэтому командование вооруженных сил страны-агрессора предпринимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

На некоторых временно занятых территориях оккупанты пытаются создать себе положительный образ, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

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04:49 - 18 марта

Южная Корея закроет свое временное посольство во Львове из-за “эскалации военных угроз” вблизи города на западе Украины, говорится в заявлении МИД в пятницу.

В заявлении говорится, что усиление военной угрозы под Львовом затруднило работу временного посольства “и обеспечение безопасности его сотрудников”.

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04:24 - 18 марта

В результате 43 нападений на украинские больницы погибли более 12 человек, ранены — около 34.

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 34 получили ранения в результате 43 нападений на учреждения здравоохранения в Украине. Об этом сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Среди пострадавших есть и медицинские работники.

— Нападения на больницы являются нарушением международного гуманитарного права — в любое время и в любом месте. Они лишают людей срочно необходимой помощи и ломают, и без того напряженные системы здравоохранения. Это то, что мы видим в Украине, – сказал Тедрос.

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04:06 - 18 марта

Минэкономики сообщает о снижении цен на горючее на 5-7 грн.

Тарифы на горючее в Украине снизятся уже в пятницу. Об этом на своем официальном Facebook-странице сообщило Министерство экономики Украины. По словам ведомства, теперь дизтопливо будет стоить в 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр).

В Минэкономики отметили, что это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

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02:32 - 18 марта
Вызывают на допросы и обыскивают квартиры. В Москве начали проверять граждан Украины

В российские МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. Об этом сообщает независимый российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, ссылаясь на истории двух незнакомых между собой украинцев.

В первом случае речь идет о гражданке Украины, работающей в Москве в сфере обслуживания. Девушка рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на допрос, во время которого осмотрели их телефоны.

Допрашивали также и студента МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу.

После тщательной проверки смартфона студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

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01:03 - 18 марта
Минимум прогресса и большие потери. Минобороны Великобритании о делах российских оккупантов

Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании. Российские силы продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах, – говорится в сообщении.

В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.

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00:17 - 18 марта

Украина героически дает отпор российским захватчикам. Главное за прошедшие сутки 17 марта:

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23:01 - 17 марта

В Госспецсвязи высказали официальную позицию по расследованию вмешательства в работу сайтов новостей

Специалисты провели проверку фактов вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, подвергшихся атакам хакеров РФ.

— В результате атаки на сайты на главных страницах размещена запретная в Украине символика, которую также используют военные Российской Федерации, ведущие сейчас открытую войну в Украине, — пояснили в ведомстве.

В Госспецсвязи рассказали, что в результате кибернападения не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах.

Ведомство также отметило низкий уровень подготовки злоумышленников, поскольку за считанные часы удалось идентифицировать сети и серверы, которые использовались для атаки.

— Их действия будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности, — говорится в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что подготовка этой атаки, заключавшейся в эксплуатации уязвимости рекламного приложения, готовилась с начала открытой российской агрессии.

— Сейчас угроза уже ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу, — отмечается в сообщении.

Доказательства, собранные в результате расследования, были собраны и будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

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