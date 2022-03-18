07:28 -

Утром почти по всей Украине раздавалась воздушная тревога и спустя некоторое время в соцсетях начали сообщать о взрывах в разных городах. В эфире национального телемарафона эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Пока известно о взрыве на окраине Львова. Информации о пострадавших и характере взрывов пока ничего не говорится.

Также сообщается о взрывах в Вознесенске Николаевской области. По словам Денисенко, произошло попадание в одно из поездов.