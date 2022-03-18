Бомбардировка театра в Мариуполе и удар по жилым домам в Киеве: что происходит на 23-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 13 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Утром почти по всей Украине раздавалась воздушная тревога и спустя некоторое время в соцсетях начали сообщать о взрывах в разных городах. В эфире национального телемарафона эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
Пока известно о взрыве на окраине Львова. Информации о пострадавших и характере взрывов пока ничего не говорится.
Также сообщается о взрывах в Вознесенске Николаевской области. По словам Денисенко, произошло попадание в одно из поездов.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.
ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.
Бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
Оккупанты уже исчерпали человеческие ресурсы, поэтому командование вооруженных сил страны-агрессора предпринимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
На некоторых временно занятых территориях оккупанты пытаются создать себе положительный образ, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.
Южная Корея закроет свое временное посольство во Львове из-за “эскалации военных угроз” вблизи города на западе Украины, говорится в заявлении МИД в пятницу.
В заявлении говорится, что усиление военной угрозы под Львовом затруднило работу временного посольства “и обеспечение безопасности его сотрудников”.
В результате 43 нападений на украинские больницы погибли более 12 человек, ранены — около 34.
По меньшей мере 12 человек погибли и еще 34 получили ранения в результате 43 нападений на учреждения здравоохранения в Украине. Об этом сообщает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Среди пострадавших есть и медицинские работники.
— Нападения на больницы являются нарушением международного гуманитарного права — в любое время и в любом месте. Они лишают людей срочно необходимой помощи и ломают, и без того напряженные системы здравоохранения. Это то, что мы видим в Украине, – сказал Тедрос.
Минэкономики сообщает о снижении цен на горючее на 5-7 грн.
Тарифы на горючее в Украине снизятся уже в пятницу. Об этом на своем официальном Facebook-странице сообщило Министерство экономики Украины. По словам ведомства, теперь дизтопливо будет стоить в 5 грн. дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн. дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн. за литр).
В Минэкономики отметили, что это произошло благодаря своевременно принятым решениям Правительством и парламентом. Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
В российские МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве. Об этом сообщает независимый российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо, ссылаясь на истории двух незнакомых между собой украинцев.
В первом случае речь идет о гражданке Украины, работающей в Москве в сфере обслуживания. Девушка рассказала, что ее и ее знакомую вызвали в полицию на допрос, во время которого осмотрели их телефоны.
Допрашивали также и студента МФТИ, который собирался уехать из Москвы на автобусе в Ригу.
После тщательной проверки смартфона студента оставили в отделе полиции на ночь, составив на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.
Российские войска добились “минимального прогресса” на суше, море и в воздухе за последние дни. О такой оценке от своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании. Российские силы продолжают нести большие потери, а вторжение в основном застопорилось на всех фронтах, – говорится в сообщении.
В то же время украинское сопротивление оценили как “устойчивое и хорошо скоординированное” и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.
Украина героически дает отпор российским захватчикам. Главное за прошедшие сутки 17 марта:
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в Бундестаге Германии. Свою речь глава государства построил на аналогии с Берлинской стеной. Создается впечатление, что в настоящее время Германия находится за аналогичной невидимой стеной “между свободой и неволей” и не решается разорвать связи с Россией, поэтому Владимир Зеленский призвал немецкого канцлера стать лидером в разрушении этой стены.
- Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной и ввести новые санкции против России. Это должно помочь уменьшить количество жертв среди гражданского населения.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на согласование спорных моментов между Украиной и РФ на переговорах может уйти от нескольких дней до полутора недель. Впоследствии он также призвал не распространять лживые слухи о процессе переговоров, отметив, что сами переговоры идут “трудно”.
- Из бомбоубежища театра в Мариуполе, оказавшегося под завалами после того, как 16 марта российская авиация сбросила на здание сверхмощную бомбу, начали выходить живые женщины и дети. В настоящее время нет точной информации о количестве погибших и раненых.
- Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает, что обещание Башара Асада по предоставлению РФ 40 тыс. сирийских наемников для войны в Украине нереально выполнить. Башар не может позволить себе так ослабить присутствие военных в Сирии и в вопросе логистики это крайне трудно сделать.
- Оккупанты захватили в плен главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко в Харьковской области.
- В результате вражеских обстрелов и последующего пожара в Святошинском районе Киева погибли два человека.
- Вражеская авиация разбрасывала противопехотные мины посреди Сум во время очередного налета.
- В течение 17 марта гуманитарными коридорами было эвакуировано более 3,8 тысяч человек.
- Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина кровавым диктатором и настоящим головорезов, ведущим аморальную войну против народа Украины.
В Госспецсвязи высказали официальную позицию по расследованию вмешательства в работу сайтов новостей
Специалисты провели проверку фактов вмешательства в работу сайтов онлайн-СМИ, подвергшихся атакам хакеров РФ.
— В результате атаки на сайты на главных страницах размещена запретная в Украине символика, которую также используют военные Российской Федерации, ведущие сейчас открытую войну в Украине, — пояснили в ведомстве.
В Госспецсвязи рассказали, что в результате кибернападения не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах.
Ведомство также отметило низкий уровень подготовки злоумышленников, поскольку за считанные часы удалось идентифицировать сети и серверы, которые использовались для атаки.
— Их действия будут квалифицированы как поддержка страны, совершающей преступления против человечества и человечности, — говорится в сообщении.
В Госспецсвязи отметили, что подготовка этой атаки, заключавшейся в эксплуатации уязвимости рекламного приложения, готовилась с начала открытой российской агрессии.
— Сейчас угроза уже ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу, — отмечается в сообщении.
Доказательства, собранные в результате расследования, были собраны и будут использованы для привлечения виновных к ответственности.