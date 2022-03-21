Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодня все, кто выходит на работу и дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас нужно делать все возможное, чтобы сохранить экономику Украины, потому что это основа нашей обороны.

— Не надо питать иллюзий. Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая, – сказал министр обороны.

По словам Резникова, в последние дни Минобороны доставило и передало Вооруженным силам 51 тыс. бронежилетов 4-го класса защиты по стандартам НАТО. Эту защиту приобрели преимущественно на средства госбюджета.

Министр обороны напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России наши военные сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1 500 боевых бронированных машин врага.

Кроме того, ВСУ почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся элитными вместе с их командованием.

РФ собирает наемников по всему миру и хочет привлечь к войне в Украине и белорусские войска.

— Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях. Жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима, — подчеркнул Алексей Резников.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что все захватчики, которые придут на украинскую землю, получат жесткий отпор.