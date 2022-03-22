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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Взрывы в Киеве и утечка аммиака в Сумской области: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

Взрывы в Киеве и утечка аммиака в Сумской области: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
06:51 - 22 марта

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки поразили более девяти воздушных целей врага:

  • один самолет,
  • шесть беспилотников,
  • два вертолета.

Количество сбитых ракет уточняется.

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06:46 - 22 марта

Транзит российского природного газа в Европу через Украину, несмотря на войну, продолжается в обычном режиме.

По словам главы правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрия Витренко, это будет продолжаться до тех пор, пока будет “технически возможно”.

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01:04 - 22 марта

О обстрелах мирного населения, гумкоридоры и переговоры с ЕС — Зеленский о 26-е сутки войны.

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00:55 - 22 марта
Сводка Генштаба по состоянию на 24.00 21.03.2022 российской агрессии

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00:00 - 22 марта

В Турции дети-яхтсмены из Одесской области препятствовали швартовке яхты российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, яхта Абрамовича прибыла в турецкий город Бодрум.

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22:47 - 21 марта

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22:28 - 21 марта

Российские оккупанты похитили во временно оккупированном Мелитополе трех граждан Израиля – семью владельца МВ-холдинга и издателя Михаила Кумко.

Сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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21:37 - 21 марта

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21:14 - 21 марта

По данным ООН, с начала войны в Украине погибли 925 мирных жителей. Еще 1 496 получили ранения. В числе погибших 75 детей.

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20:32 - 21 марта

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