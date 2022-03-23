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Факты / Украина / Политика

Путин может выдать за собственный успех, что проложил сухопутный коридор в Крым – Кулеба

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Дмитро Кулеба

Украина не пойдет на юридические уступки насчет территориальной целостности и в вопросах гарантий безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Economist.

— Есть два принципа, которые президент Зеленский определил краеугольными камнями нашей позиции. Первое – это территориальная целостность страны. Мы не пойдем на юридические уступки относительно территориальной целостности Украины. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, каждый дюйм нашей территории под контролем России с 24 февраля – это Украина.

Вторым краеугольным камнем является вопрос гарантий безопасности. Мы все еще чувствуем на языке горький привкус Будапештского меморандума, и ничего подобного больше не взлетит. Украина годами существовала в вакууме безопасности. Эта война является результатом вакуума безопасности. Происходящее — это попытка России заполнить этот вакуум своей военной силой и политической культурой, — отметил министр.

Он уверяет, что украинские власти хотят, чтобы “этот вакуум безопасности был заменен системой гарантий безопасности для Украины и дальнейшего развития Украины как европейской, демократической страны”.

Однако Кулеба добавил, что не слишком оптимистично настроен по поводу того, как идут эти переговоры. Но украинская сторона и дальше будет заниматься поиском дипломатических решений.

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По мнению министра, Путин из тактических соображений может выдать за собственный успех то, что проложил сухопутный коридор в Крым, или что он установил контроль над большим количеством территорий так называемых Донецкой и Луганской республик.

— Согласно нашему анализу, план Путина остается неизменным. Он практически не признает права Украины на существование. Он не признает украинскую идентичность. Его цель – не очередная часть украинской территории.

Но за последние три недели стало совершенно ясно, что цель, которую он поставил перед собой сначала, недостижима. Украина останется такой, какая есть. Единственный успех, которого он добился пока в плане стратегии, это замедление нашего развития, — констатировал Кулеба.

Когда война закончится, считает министр, нам понадобятся годы, чтобы построить страну, восстановить свои позиции на мировых рынках и вернуться на верный путь.

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Источник: The Economist

Фото: Depositphotos

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