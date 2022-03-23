В течение этой недели состоится заседание Верховной Рады Украины.

Об этом во время национального телемарафона сообщил первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко.

В повестку дня заседания будет внесено рассмотрение продолжения налоговой и таможенной реформы, чтобы обеспечить механизм почти беспрепятственного ввоза необходимых грузов в Украину.

— Речь идет и о гуманитарке, и о товарах первой необходимости, и о продуктах питания, о топливе и так далее, — уточнил Александр Корниенко.

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Также, по его словам, будут рассматриваться законопроекты, касающиеся посевной. В частности, документ, нормирующий деятельность аграриев в военное время, а также законопроект о повышении уголовной ответственности за некорректное обращение с гуманитарной помощью.

К рассмотрению представлены и законопроекты, важные для военной сферы. Например, это значительные изменения и уточнения в законопроекте сопротивления.

— Мы понимаем, что сейчас такие силы будут развиваться, потому что, к сожалению, у нас есть часть территорий, где сейчас нужна деятельность именно таких сил, — отметил Александр Корниенко.

По словам политика, будут и другие вопросы на пленарном заседании.

Касаясь вопроса наказания народных депутатов Украины, выехавших за границу, Александр Корниенко отметил, что такая норма действует, если человек мобилизационного возраста покидает территорию страны после объявления мобилизации.