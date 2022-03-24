Президент Владимир Зеленский, выступая 24 марта на саммите НАТО, призвал страны Альянса никогда не говорить Украине, что ее армия не отвечает каким-либо стандартам, поскольку именно сейчас она защищает не только себя.

– Единственное, что я от вас требую…После такого месяца войны. Это просьба ради наших военных. После такой войны против России…Больше прошу никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. Как многое мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим, что вы цените, – подчеркнул глава государства.

В то же время НАТО, по словам Зеленского, еще предстоит показать, на что оно способно для спасения людей, что это действительно мощное оборонное объединение в мире.

– И мир ждет. И Украина очень ждет, ждет реальных действий, реальных гарантий безопасности от тех, чье слово стоит доверия. И чьи действия могут сохранять мир по-настоящему. Предложения все – на столе. Мир – нужен нам немедленно. Ответы – только за вами, – сказал президент.

Сейчас Украина находится как в серой зоне между Западом и Россией, поскольку до сих пор не услышала четкого ответа о предоставлении самолетов или танков для защиты, хотя уже месяц борется за общие с НАТО ценности, и Зеленский считает, что это самым страшным во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

– Я не виню НАТО, хочу быть понятным. Вы не виноваты. Это не ваши ракеты, это не ваши бомбы разрушают наши города. Я просто хочу, чтобы вы знали: Альянс еще может предотвратить смерти украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам все то оружие, в котором мы нуждаемся, – сказал глава государства.

Зеленский сказал, что Украина просит всего 1% от того оружия, которым владеет НАТО, и показать единство организации, потому что пока видит поддержку только отдельных ее членов.