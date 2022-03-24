Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика

Нужно действовать немедленно: Зеленский на саммите G7 предупредил о последствиях войны

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

После войны РФ в Украине миру грозит глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация, заявил президент Владимир Зеленский 24 марта, выступая на саммите G7.

По его словам, напав на Украину, Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности и нанесла мощный удар по международным отношениям, однако это только начало.

– После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и с ценами на продовольствие, – отметил Зеленский.

Президент Украины также предупредил о неизбежной политической дестабилизации, скорее всего, выгодной Кремлю, поэтому он призвал все страны немедленно останавливать российские войска, чтобы минимизировать последствия войны.

Читайте
Саммиты НАТО, ЕС и G7 покажут, кто друг, а кто предатель – Зеленский

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка