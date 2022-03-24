После войны РФ в Украине миру грозит глобальный продовольственный кризис и политическая дестабилизация, заявил президент Владимир Зеленский 24 марта, выступая на саммите G7.

По его словам, напав на Украину, Россия уничтожила глобальную архитектуру безопасности и нанесла мощный удар по международным отношениям, однако это только начало.

– После этой войны может наступить глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок. Во многих странах Азии, Африки, Европы могут даже возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам и с ценами на продовольствие, – отметил Зеленский.

Президент Украины также предупредил о неизбежной политической дестабилизации, скорее всего, выгодной Кремлю, поэтому он призвал все страны немедленно останавливать российские войска, чтобы минимизировать последствия войны.