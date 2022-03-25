Совет урегулировал деятельность исполнительной власти во время военного положения – что изменилось

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Законы Украины О центральных органах исполнительной власти и О правовом режиме военного положения по обеспечению управляемости государством в условиях военного положения (№7153).

Соответствующее решение было принято сегодняшнем заседании парламента.

Законом, в частности, определяется, что местонахождением министерств и других центральных органов исполнительной власти является столица Украины, если другой город не был определен Кабинетом министров Украины.

— В условиях военного состояния сельский, поселковый, городской председатель территориальной общины, на территории которой не ведутся боевые действия и не принято решение об образовании военной администрации населенных пунктов, имеет право по согласованию с руководителем соответствующей областной военной администрации принимать решения, в частности, о внесении изменений к численности и персональному составу исполнительного комитета местного совета, — говорится в законопроекте.

Если же военная администрация образовалась, все полномочия сельского, поселкового или городского совета и его исполнительных органов осуществляются именно военной администрацией. Так будет происходить в течение действий военного времени и 30 дней после их завершения.

Также в течение действия военного положения и 30 дней после его прекращения, полномочия областных и районных советов осуществляются соответствующими областными и районными военными администрациями.

— Коммунальные предприятия, учреждения и организации, основанные на базе имущества общей собственности территориальных общин района или области, подчиняются соответствующей военной администрации; назначение лиц на должности и их увольнения, осуществляемые руководителем районной военной администрации, согласны с руководителем соответствующей областной военной администрации, — отмечается в законе.

В период военного положения ликвидация субъектов государственного сектора экономики разрешается исключительно по согласованию с Кабинетом министров Украины.

Областные военные администрации по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины определяют территориальные общины, на территориях которых ведутся боевые действия.

Также в условиях военного положения заседание правительства считается полномочным, если на нем присутствуют, в том числе в режиме видеоконференции, не менее трети должностного состава Кабмина включая премьер-министра Украины или лица, исполняющего его обязанности.

Кроме того, определяется, что лицо, претендующее на занятие, в частности, на политическую должность, должность государственной службы или должность в органах местного самоуправления не подает декларацию.

Также в условиях военного времени, не будет производиться специальная проверка, предусмотренная Законом Украины О предотвращении коррупции и проверка предусмотрена Законом Украины Об очищении власти.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.