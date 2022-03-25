Месяц противостояния агрессору: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В результате обстрелов поселка Калиновка Киевской области есть погибшие, ранены три человека.
Об этом сообщает пресс-служба милиции Киевской области.
— В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Также в результате обстрелов Новых и Старых Петровцев поврежден гостиничный комплекс.
В Днепропетровской области нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются. Сообщает Воздушное командование Восток ВСУ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценная война между Россией и Альянсом вряд ли будет.
Столтенберг отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.
Однако, по его словам, ситуация в Украине чрезвычайно непредсказуема и сейчас НАТО столкнулась с новой реальностью.
Верховная Рада приняла закон №7189, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ.
Теперь тем, кто публикует информацию о перемещении украинской военной техники, грозит уголовная ответственность – от 5 до 12 лет тюрьмы.
Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Законы Украины О центральных органах исполнительной власти и О правовом режиме военного положения по обеспечению управляемости государством в условиях военного положения (№7153).
Об этом сообщает УНИАН.
Соответствующее решение было принято сегодняшнем заседании парламента.
В Запорожье с 20.00 26 марта по 05.00 28 марта вводится комендантский час.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
— С 20.00 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05.00 в понедельник, 28 марта, – написал глава ОВА в своем Facebook.
В воскресенье, 27 марта, в 17.30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18.30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.
Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие Единые новости в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов.
Под Васильковом, вблизи Киева, эвакуационный поезд 43 Киев—Ивано-Франковск только что попал под обстрел оккупантов. В результате в трех вагонах выбило окна.
По оперативным данным, пострадавших нет ни среди бригады поезда, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся бригада действовали четко.
Рада отменила ВНО, госаттестацию и другие экзамены в 2022 году
Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.
Следовательно, согласно законопроекту, выпускники 2021/2022 учебного года будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. А поступление в вузы будет возможно без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.
При этом Шуляк подчеркнула, что эти испытания отменяются только на 2022 год.
— Поэтому речь не идет о каком-либо устранении предохранителей для непрозрачного и нечестного поступления в высшие образования. Это вынужденное исключение, а не правило, — заметила она.