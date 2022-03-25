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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Месяц противостояния агрессору: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Месяц противостояния агрессору: что происходит на 30-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:27 - 25 марта
Враг убавил свое присутствие в небе, но все равно понес потери

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00:05 - 25 марта

В результате обстрелов поселка Калиновка Киевской области есть погибшие, ранены три человека.

Об этом сообщает пресс-служба милиции Киевской области.

— В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов Новых и Старых Петровцев поврежден гостиничный комплекс.

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23:55 - 24 марта

В Днепропетровской области нанесен ракетный удар по военному объекту. Последствия уточняются. Сообщает Воздушное командование Восток ВСУ.

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23:52 - 24 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценная война между Россией и Альянсом вряд ли будет.

Столтенберг отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Однако, по его словам, ситуация в Украине чрезвычайно непредсказуема и сейчас НАТО столкнулась с новой реальностью.

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23:09 - 24 марта

Верховная Рада приняла закон №7189, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ.

Теперь тем, кто публикует информацию о перемещении украинской военной техники, грозит уголовная ответственность – от 5 до 12 лет тюрьмы.

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22:30 - 24 марта

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Законы Украины О центральных органах исполнительной власти и О правовом режиме военного положения по обеспечению управляемости государством в условиях военного положения (№7153).

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято сегодняшнем заседании парламента.

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21:43 - 24 марта

В Запорожье с 20.00 26 марта по 05.00 28 марта вводится комендантский час.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

— С 20.00 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05.00 в понедельник, 28 марта, – написал глава ОВА в своем Facebook.

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21:09 - 24 марта

В воскресенье, 27 марта, в 17.30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18.30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar.

Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие Единые новости в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов.

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21:03 - 24 марта

Под Васильковом, вблизи Киева, эвакуационный поезд 43 Киев—Ивано-Франковск только что попал под обстрел оккупантов. В результате в трех вагонах выбило окна.

По оперативным данным, пострадавших нет ни среди бригады поезда, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся бригада действовали четко.

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18:31 - 24 марта

Рада отменила ВНО, госаттестацию и другие экзамены в 2022 году

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Следовательно, согласно законопроекту, выпускники 2021/2022 учебного года будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации. А поступление в вузы будет возможно без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

При этом Шуляк подчеркнула, что эти испытания отменяются только на 2022 год.

— Поэтому речь не идет о каком-либо устранении предохранителей для непрозрачного и нечестного поступления в высшие образования. Это вынужденное исключение, а не правило, — заметила она.

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