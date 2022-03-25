Cпикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал все законопроекты, принятые парламентом накануне, 24 марта.

Об этом он проинформировал на своей странице в соцсети Facebook. Документы уже переданы на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

– Принятые вчера законы и другие решения Рады подписаны. Законы направлены на подпись президенту Украины, – отметил Стефанчук.

Как известно, на пленарном заседании 24 марта Верховная Рада приняла одно постановление – № 7188 об обращении к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, другим международным организациям, парламентам и правительствам государств-членов Евросоюза и НАТО о необходимости принятия дополнительных мер с целью прекращения агрессии РФ против Украины и предотвращения расширения этой агрессии на другие страны Европы.

Кроме того, народные депутаты поддержали 23 законопроекта, из которых 18 – в целом, остальные – в первом чтении. Именно документы, принятые в целом, подписал Руслан Стефанчук.

Речь идет о таких законопроектах:

1. О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения (№7190). Он, в частности, предусматривает освобождение от ввозной пошлины ввозимых на территорию Украины товаров в режиме импорта и освобождение от НДС импорта товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота. Льгота не распространяется на продукты происхождением из РФ. Кроме того, от таможенных платежей освобождаются транспортные средства, ввозимые гражданами.

2. О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (№0133). Речь идет о дополнительном финансировании для противодействия коронавирусу.

3. О создании условий обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения в Украине (№7178). Документ, среди прочего, определяет условия аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

4. Об изменениях в закон О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, относительно пенсий в случае потери кормильца (№6417). Документ призван урегулировать вопросы пенсий членам семей бывших военнослужащих, в частности добровольцев, погибших при участии в АТО/ООС.

5. О внесении изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (№5583). Законопроект регулирует вопросы определения категории лиц, которые признаются ветеранами войны, а также механизмы планирования развития системы их социальной защиты.

6. Об изменениях в закон О государственной охране органов госвласти Украины и должностных лиц (№7179). Законопроектом дополняется перечень должностных лиц, которым предоставляется государственная охрана (добавили министра обороны и заместителя главы ВР).

7. О повышении эффективности борьбы с киберпреступностью в условиях действия военного положения (№7182). Законопроект, в частности, предусматривает увеличение до 3 лет тюрьмы наказания за использование или распространение вредоносных программных или технических средств.

8. Об отмене ответственности в случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (№7181).

9. О внесении изменения в Дисциплинарный устав Нацполиции Украины о присвоении специальных званий во время действия военного положения (№7184). Закон предусматривает возможность досрочного присвоения очередного специального звания полицейским.

10. Об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность (№7186). Законопроект предусматривает тюремное заключение до 12 лет с конфискацией за пособничество РФ.

11. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с внесением изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты (№7185). Законопроект регулирует обеспечение социальных прав и гарантий граждан, имеющих особые заслуги перед своей страной и награжденных орденом Золотая Звезда, а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

12. Об обеспечении эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства (№3793).

13. Об ответственности за использование гуманитарной помощи во время действия военного положения (№7146). Законопроект вводит уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований для получения прибыли или собственного обогащения.

14. Об обеспечении управляемости государством в условиях военного положения (№7153).

15. Об отмене в 2022 году государственной итоговой аттестации (ГИА), сдачи ВНО, единого вступительного экзамена и экзамена для поступления в магистратуру (№7132).

16. Об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными в особый период (№7173). Согласно законопроекту, в период действия в Украине военного положения военнопленных могут временно держать в участках для военнопленных, образованных в исправительных колониях, или в участках, образованных в следственных изоляторах.

17. Об усовершенствовании принципов организации и ведения движения сопротивления (№7180).

18. О введении уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении международной военной помощи в Украину, а также перемещении или размещении Вооруженных сил Украины (№7189).

Источник: Верховная Рада, Руслан Стефанчук