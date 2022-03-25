Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
135 детей
Ранили Ранили
>184 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика

ВНО и другие законы военного времени: Стефанчук подписал все документы, принятые ВР накануне

Юлия Соколова редактор ленты
Руслан Стефанчук

Cпикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал все законопроекты, принятые парламентом накануне, 24 марта.

Об этом он проинформировал на своей странице в соцсети Facebook. Документы уже переданы на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

– Принятые вчера законы и другие решения Рады подписаны. Законы направлены на подпись президенту Украины, – отметил Стефанчук.

Как известно, на пленарном заседании 24 марта Верховная Рада приняла одно постановление – № 7188 об обращении к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, другим международным организациям, парламентам и правительствам государств-членов Евросоюза и НАТО о необходимости принятия дополнительных мер с целью прекращения агрессии РФ против Украины и предотвращения расширения этой агрессии на другие страны Европы.

Кроме того, народные депутаты поддержали 23 законопроекта, из которых 18 – в целом, остальные – в первом чтении. Именно документы, принятые в целом, подписал Руслан Стефанчук.

Речь идет о таких законопроектах:

1. О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты по совершенствованию законодательства на период военного положения (№7190). Он, в частности, предусматривает освобождение от ввозной пошлины ввозимых на территорию Украины товаров в режиме импорта и освобождение от НДС импорта товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота. Льгота не распространяется на продукты происхождением из РФ. Кроме того, от таможенных платежей освобождаются транспортные средства, ввозимые гражданами.

2. О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (№0133). Речь идет о дополнительном финансировании для противодействия коронавирусу.

3. О создании условий обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения в Украине (№7178). Документ, среди прочего, определяет условия аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

4. Об изменениях в закон О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, относительно пенсий в случае потери кормильца (№6417). Документ призван урегулировать вопросы пенсий членам семей бывших военнослужащих, в частности добровольцев, погибших при участии в АТО/ООС.

5. О внесении изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (№5583). Законопроект регулирует вопросы определения категории лиц, которые признаются ветеранами войны, а также механизмы планирования развития системы их социальной защиты.

6. Об изменениях в закон О государственной охране органов госвласти Украины и должностных лиц (№7179). Законопроектом дополняется перечень должностных лиц, которым предоставляется государственная охрана (добавили министра обороны и заместителя главы ВР).

7. О повышении эффективности борьбы с киберпреступностью в условиях действия военного положения (№7182). Законопроект, в частности, предусматривает увеличение до 3 лет тюрьмы наказания за использование или распространение вредоносных программных или технических средств.

8. Об отмене ответственности в случаях добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (№7181).

9. О внесении изменения в Дисциплинарный устав Нацполиции Украины о присвоении специальных званий во время действия военного положения (№7184). Закон предусматривает возможность досрочного присвоения очередного специального звания полицейским.

10. Об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность (№7186). Законопроект предусматривает тюремное заключение до 12 лет с конфискацией за пособничество РФ.

11. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с внесением изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты (№7185). Законопроект регулирует обеспечение социальных прав и гарантий граждан, имеющих особые заслуги перед своей страной и награжденных орденом Золотая Звезда, а также участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

12. Об обеспечении эффективного функционирования экспортно-кредитного агентства (№3793).

13. Об ответственности за использование гуманитарной помощи во время действия военного положения (№7146). Законопроект вводит уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований для получения прибыли или собственного обогащения.

14. Об обеспечении управляемости государством в условиях военного положения (№7153).

15. Об отмене в 2022 году государственной итоговой аттестации (ГИА), сдачи ВНО, единого вступительного экзамена и экзамена для поступления в магистратуру (№7132).

16. Об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными в особый период (№7173). Согласно законопроекту, в период действия в Украине военного положения военнопленных могут временно держать в участках для военнопленных, образованных в исправительных колониях, или в участках, образованных в следственных изоляторах.

17. Об усовершенствовании принципов организации и ведения движения сопротивления (№7180).

18. О введении уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении международной военной помощи в Украину, а также перемещении или размещении Вооруженных сил Украины (№7189).

Читайте
Рада работает над этим: Юрчишин о полном запрете пророссийских партий в Украине

Источник: Верховная Рада, Руслан Стефанчук

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Верховная Рада

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка