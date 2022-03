Оцениваю встречу с Байденом в Варшаве со сдержанным оптимизмом – Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал об итогах переговоров в Варшаве с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

По его словам, в ходе переговоров обсудили насущные нужды украинской армии.

– Президент Байден сказал: Украина вдохновила весь мир. Обнадеживающе. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом, – добавил Резников.

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022