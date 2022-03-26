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Факты / Украина / Политика

Оцениваю встречу с Байденом в Варшаве со сдержанным оптимизмом – Резников

Валентина Летяк редактор ленты
Оцениваю встречу с Байденом в Варшаве со сдержанным оптимизмом – Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал об итогах переговоров в Варшаве с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином.

– Я совместно с главой МИД Дмитрием Кулебой оцениваю встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном со сдержанным оптимизмом, – написал он в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров обсудили насущные нужды украинской армии.

– Президент Байден сказал: Украина вдохновила весь мир. Обнадеживающе. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом, – добавил Резников.

 

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с президентом США Джозефом Байденом и другими должностными лицами, которые состоялись сегодня в Варшаве.

Он поделился двумя основными месседжами, услышанными от американского лидера – война в Украине изменит XXI век и США неизменно будут с Украиной во всем до самой победы над Россией.

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Фото: УНИАН

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