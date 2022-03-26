Ядерный статус той или иной страны не должен быть разрешением на несправедливость по отношению к другим государствам, как в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 20-го Дохийского форума (Doha Forum), который проходит в столице Катара – городе Доха.

Глава государства во время своего выступления отметил, что руководство РФ решило захватить Украину и сделать ее колонией.

– РФ больше Украины в 28 раз. Россия – это самое большое по площади государство на планете. Оказалось, что им этого недостаточно. Руководство РФ хочет забрать и нашу территорию, наши ресурсы, наших людей как рабочую силу. Но уже 31 день Украина противостоит государству, которое в 28 раз больше и десятилетиями тратило на подготовку к войне чуть ли не больше всего средств в нашем регионе, — заявил Зеленский.

В связи с этим он предупредил, что на Украине захватнические аппетиты РФ не закончатся.

Президент напомнил, что в течение XX века мир разработал целую систему международных структур, которые должны гарантировать справедливость каждому государству. В то же время, по словам Зеленского, в случае Украины эти механизмы не работают.

– Мы не можем найти справедливость в мире уже 31 день – после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше… Мы видим, что ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать людям базовую ценность, чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это несправедливо, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что РФ совершает преступления против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также пугая мировое сообщество применением ядерного оружия.

– Именно несправедливость – основа того, что сейчас РФ делает против Украины, пользуясь, в частности, своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия. Страхом, который РФ специально постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле, — заявил президент.

Зеленский отметил, что в мире сейчас проходит серьезная дискуссия о плане действий на случай, если РФ применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения (например, химическое).

В связи с этим глава государства напомнил, что в 1990-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Президент подчеркнул, что это был наибольший вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф, которую кто-то когда-либо делал.

– В обмен на этот вклад наше государство получило письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в том числе и от России, – уточнил президент, добавив, что эти обещания не стали гарантиями, а РФ напала на Украину.

По словам Зеленского, наблюдая за ситуацией вокруг Украины, другие государства могут прийти к заключению, что им нужно ядерное оружие “чтобы уберечься от нападения”. И такие тенденции опасны.

В связи с этим президент выступил за реформирование международных структур, в том числе механизмов ООН.