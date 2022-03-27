Ракетные удары по Львову, Житомиру и новые санкции США: что происходит на 32-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 16 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с РФ идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы украинской стороне.
Российские оккупанты задержали заместителя городского головы Балаклеи (Харьковская область) Сергея Полторака, а с городским головой Иваном Столбовым нет связи вторые сутки.
На Волыни ПВО сбили три цели, по оперативным данным – это были ракеты, которые летели со стороны Беларуси.
К сожалению, еще одна попала в нефтебазу в Ровенской области. Об этом сообщили в Волынской ОВО.
Город-спутник Чернобыльской АЭС Славутич оккупирован российскими войсками. Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев.
– Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные Нацполиция приняла решение отстаивать город. Они не могли иначе, они военные, они для этого и работают, – отметил мэр.
Провів конструктивну розмову з Прем’єр-міністром �� @KirilPetkov. Поінформував про перебіг протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в �� містах і селах. Маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2022
Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике �� місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить «умиротворювати»?
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2022
Во Львове второй раз за день прогремела серия взрывов. Информацию официально подтвердил мэр Львова Андрей Садовый. По состоянию на вечер 26 марта воздушная тревога в городе не отменена.
По словам Садового, в результате вражеской бомбардировки пострадали объекты инфраструктуры. Жилые дома уцелели, информации о пострадавших мирных жителях пока нет.