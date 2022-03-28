Украина в переговорах с российской стороной по прекращению войны никогда не пойдет на компромиссы, которые могут привести к потере ее государственности.

Об этом заявил в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

– Возможно, что определенные компромиссы, не касающиеся нашей территориальной целостности, на них стоит идти ради (спасения, — Ред.) жизней тысяч. Что касается компромиссов, которые приведут к распаду нашей страны, которые он предлагает (Владимир Путин, — Ред.), не компромиссы, а ультиматумы, на них мы никогда не пойдем. Просто никогда, потому что мы потеряем все, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что спасти всех людей, отстоять все интересы и при этом не отдать территории, возможно, невыполнимая задача в нынешней ситуации. В то же время, по словам Зеленского, есть шаги, на которые Украина ни при каких обстоятельствах не может пойти.

– Это трудный выбор. Но иногда есть принципиальные решения. Есть, например, города, которые если бы мы покинули, Путин шел бы еще дальше и дальше. Потому что у него аппетит “голодного человека”, – отметил глава государства.

Он заверил, что любой выбор украинские власти будут делать вместе со своим народом.

– Вы посмотрите: люди выходили и останавливали руками танки, они сами вышли, сами этого хотели. Я не мог себе позволить сказать им: не делайте этого. И не мог им сказать: бросайтесь под гусеницы. Но я оставался здесь, с ними, и до конца буду, – сообщил Зеленский.

Он выразил мнение, что в диалоге с главой РФ Владимиром Путиным придется искать пошаговое решение проблемных вопросов.

– Мы должны говорить… Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, возможно, что-то о годах, возможно, что-то решать сейчас. Возможно, говорить, что если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого. Это моя философия. Давайте делать все шаг за шагом. Давайте найдем решение шаг за шагом. Мы можем говорить обо всем. Но мы не можем идти на компромисс относительно всего. Мы должны понимать, что Украина – это наша земля, – объяснил украинский лидер.

В то же время, он выразил уверенность, что Украина уже побеждает в войне с РФ, а потому не собирается поддаваться на ультиматумы Кремля. По словам Зеленского, военная обстановка в нашем государстве сложная, но украинская армия отражает атаки врага.

Отвечая на вопрос, возможен ли крепкий мир с РФ после завершения войны, Зеленский заявил, что не уверен, знают ли ответ на этот вопрос в самом Кремле.

– Я не знаю, знает ли вообще Путин ответ на этот вопрос. Думаю, что многие факторы будут влиять на его решение. Стабильность в регионах присутствия РФ будет играть роль и влиять на его решение. Как изменятся отношения между РФ и Украиной в результате случившегося, это большой вопрос. У меня нет на это ответа, – рассказал президент.

Следует отметить, что очередной раунд переговоров Украины и РФ по прекращению войны стартует во вторник, 29 марта, в Турции. В Кремле уже заявили, что после этого раунда встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского ожидать не стоит.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину делегации обеих стран провели несколько раундов переговоров как в очном формате, так и онлайн.

По прогнозам советника Офиса президента Украины и участника украинской делегации Михаила Подоляка, переговоры с РФ могут продолжаться не менее нескольких недель.

Источник: The Economist