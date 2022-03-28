Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны Запада за нерешительность во введении жестких санкций против страны-агрессора России.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью The Economist.

По мнению Зеленского, если бы Запад ввел превентивные санкции против РФ, возможно, это помогло бы предотвратить полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Либо же это дало бы украинской армии больше времени для подготовки к отражению нападения.

– Я уверен, что если бы более жесткие санкции были введены раньше, то полномасштабной атаки РФ не произошло бы… Это бы происходило в другом масштабе и без помощи Беларуси, что дало бы нам больше времени. Они бы (Запад, — Ред.) продемонстрировали Беларуси, что может произойти, если бы ввели превентивные санкции в отношении российского бизнеса, экспорта нефти и газа… Превентивные санкции дали бы украинским военным больше времени для подготовки к дальнейшему вторжению РФ, — объяснил Зеленский.

Президент отметил, что страны-партнеры Украины должны действовать на опережение в вопросе санкций. Зеленский напомнил, как неоднократно предупреждал Запад об опасностях от запуска российского газопровода Северный поток-2.

Он также обратил внимание на то, что западные партнеры так и не решились на отключение всех российских банков от международной системы платежей SWIFT (в частности, не отсоединен Центробанк РФ). Кроме того, не введено полное эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ.

– Введение эмбарго на экспорт нефти и газа из РФ… Им угрожали, но пока не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли РФ химическую атаку против нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать, – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим украинский лидер призвал страны-партнеры прекратить занимать оборонную позицию по отношению к РФ, а действовать наступательно.

– (Наши партнеры, — Ред.) сейчас смотрят на РФ через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит. Мы те, кто испытывает боль. Хорошо, что они на стороне Украины, но они должны прекратить занимать оборонную позицию в диалоге с РФ. Мы настаиваем на том, что они могут действовать наступательно… Украинский народ умирает, – заявил Зеленский.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу вводить санкции против РФ еженедельно: в частности, отказаться от нефти и закрыть порты для российских судов. Зеленский отметил, что в Кремле другой язык, кроме санкций, не понимают.

Источник: The Economist