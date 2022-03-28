Ракетные удары по Луцку и освобождение населенных пунктов: что происходит на 33-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 16 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Оперативная информация от Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 06.00
Продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Наши войска сдерживают продвижение врага в направлениях Гуляйполе и Запорожье.
На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе Верхнеторецкое.
На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.
Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока для взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.
На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации обороны Кривого Рога, Запорожья и Николаева.
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки отбили пять атак врага, уничтожили два танка, боевую машину и один автомобиль.
Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БпЛА разных типов и две крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также наносила удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.
После окончания войны РФ будет платить Украине контрибуции и репарации на протяжении десятилетий.
Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко.
Устенко рассказал, что арестованных средств, которые есть у России, может не хватить для полного восстановления Украины.
— Российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором она находится, в течение нескольких десятилетий. Здесь есть вопрос, каким образом это будет происходить. Но если вы вспомните послевоенную Германию, то после Второй мировой войны они также платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий, — отметил Устенко.
Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций вблизи украинского побережья.
Такую информацию Британской разведки опубликовало министерство обороны Великобритании.
Хакеры из Anonymous взломали ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания).
Главный телеканал этой компании — Россия-1, на котором работают пропагандисты Соловьев, Скабеева и Попов.
Данные будут опубликованы в ближайшее время.
Российские военные покинули город Славутич Киевской области.
Об этом заявил городской голова Юрий Фомичев.
За 27 марта воздушные силы ВСУ уничтожили:
- четыре российских самолета;
- один российский вертолет;
- два российских БпЛА;
- две российские крылатые ракеты.
Сегодня оккупанты авиаударами атаковали город Оскол, — глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен, — сказал он.
Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками — Советник главы ОП Михаил Подоляк.
В течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил:
- отбили 63 вражеские атаки;
- уничтожили 80 танков;
- 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники;
- 19 артиллерийских систем;
- 7 беспилотных летательных аппаратов;
- 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника;
- комплекс радиоэлектронной борьбы “Леер-3” и захватили пять БМП-3 оккупантов.
Данные: Генштаб ВСУ
В Луцке несколько минут назад раздался мощный взрыв.
Воздушная тревога продолжается! Городской голова Игорь Полищук призвал горожан оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео в социальных сетях.