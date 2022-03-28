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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Луцку и освобождение населенных пунктов: что происходит на 33-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетные удары по Луцку и освобождение населенных пунктов: что происходит на 33-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 16 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
07:01 - 28 марта

Оперативная информация от Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 06.00

Продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Наши войска сдерживают продвижение врага в направлениях Гуляйполе и Запорожье.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе Верхнеторецкое.

На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока для взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.

На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации обороны Кривого Рога, Запорожья и Николаева.

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки отбили пять атак врага, уничтожили два танка, боевую машину и один автомобиль.

Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БпЛА разных типов и две крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также наносила удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

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06:01 - 28 марта

После окончания войны РФ будет платить Украине контрибуции и репарации на протяжении десятилетий.

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко.

Устенко рассказал, что арестованных средств, которые есть у России, может не хватить для полного восстановления Украины.

— Российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором она находится, в течение нескольких десятилетий. Здесь есть вопрос, каким образом это будет происходить. Но если вы вспомните послевоенную Германию, то после Второй мировой войны они также платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий, — отметил Устенко.

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Х
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05:19 - 28 марта

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске пошатнуло уверенность ВМС России в проведении операций вблизи украинского побережья.

Такую информацию Британской разведки опубликовало министерство обороны Великобритании.

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Х
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04:55 - 28 марта

Хакеры из Anonymous взломали ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания).

Главный телеканал этой компании — Россия-1, на котором работают пропагандисты Соловьев, Скабеева и Попов.

Данные будут опубликованы в ближайшее время.

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04:54 - 28 марта

Российские военные покинули город Славутич Киевской области.

Об этом заявил городской голова Юрий Фомичев.

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02:05 - 28 марта

За 27 марта воздушные силы ВСУ уничтожили:

  • четыре российских самолета;
  • один российский вертолет;
  • два российских БпЛА;
  • две российские крылатые ракеты.

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00:21 - 28 марта

Сегодня оккупанты авиаударами атаковали город Оскол, — глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен, — сказал он.

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23:45 - 27 марта

Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Ежедневно все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками — Советник главы ОП Михаил Подоляк.

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23:15 - 27 марта

В течение текущей недели подразделения группировки Объединенных сил:

  • отбили 63 вражеские атаки;
  • уничтожили 80 танков;
  • 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники;
  • 19 артиллерийских систем;
  • 7 беспилотных летательных аппаратов;
  • 14 самолетов, вертолет и патрульный катер противника;
  • комплекс радиоэлектронной борьбы “Леер-3” и захватили пять БМП-3 оккупантов.

Данные: Генштаб ВСУ

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22:22 - 27 марта

В Луцке несколько минут назад раздался мощный взрыв.

Воздушная тревога продолжается! Городской голова Игорь Полищук призвал горожан оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео в социальных сетях.

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