Страны Запада сейчас занимают разную позицию по поводу полномасштабной войны в Украине и российской агрессии.

Об этом рассказал в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский. Как отмечает издание, украинский лидер разделил страны НАТО на пять условных “лагерей”.

При этом президент не назвал конкретные государства, только рассказал об их отношении к ситуации вокруг Украины.

К первой группе Зеленский отнес государства, которые в принципе не против длительной войны в Украине, поскольку она бы истощила РФ.

Ко второй группе, по словам президента, относятся страны, стремящиеся к быстрому прекращению войны, поскольку от санкций против РФ страдает их экономика.

– У всех разные интересы. На Западе есть те, кто не против длительной войны, потому что это означало бы истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и ценой украинских жизней. Это, безусловно, отвечает интересам некоторых государств. Для других стран было бы лучше, если бы война закончилась быстро, потому что российский рынок велик, и их экономика страдает вследствие войны. Они хотели бы, чтобы РФ сохранила определенные рынки, – отметил Зеленский.

К третьей группе президент отнес страны, которые действительно хотят победы Украины. К четвертой – государства, которые также поддерживают Украину, но фокусируются в первую очередь на гуманитарных вопросах.

К пятой группе Зеленский отнес страны, которые желают мира любым способом уже сейчас, поскольку являются “представительствами РФ в Европе”.

– Другие, действительно богатые страны, признают нацизм в РФ и непременно хотят, чтобы Украина победила. И есть еще другие страны, меньшие , полностью нас поддерживающие, но это более либеральные государства, которые занимаются гуманитарными вопросами. Они хотят, чтобы война любой ценой быстро завершилась, поскольку думают, что люди на первом месте. А еще есть категория стран, желающих скорейшего завершения войны любыми возможными способами, поскольку их можно рассматривать как “офисы РФ в Европе”, — рассказал Зеленский.

Президент выделил поддержку США и Великобритании. Он отметил, что Британия точно хочет, чтобы Украина победила, а РФ проиграла, и не видит другой альтернативы.

Что касается позиции Вашингтона, то, по словам Зеленского, США иногда принимали меры против РФ с задержкой, но действительно помогают Украине и побуждают другие страны это делать.

В то же время Германия, по мнению Зеленского, стремится найти баланс между РФ и Украиной.

– Они имеют давние отношения с РФ и смотрят на ситуацию через призму экономики. Иногда помогают. Думаю, они пытаются приспособиться к ситуации по мере ее развития. Также наблюдают, как ситуация влияет на их страну. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно, — отметил глава государства.

Отвечая на вопрос, почему такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон, не желают поставлять Украине оружие, в частности танки, Зеленский заявил, что причина заключается в страхе перед РФ.

– Они боятся России. Вот и все, – подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, какое оружие сейчас больше всего необходимо Украине, президент сообщил, что это боевые самолеты, танки и бронетехника.

Источник: The Economist