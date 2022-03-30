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Факты / Украина / Политика

Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса — МИД

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Сєргєй Лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Так в украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали слова Сергея Лаврова относительно результатов переговоров в Стамбуле.

— Сергей Лавров демонстрирует ошибочное понимание переговорного процесса. Вопросы Крыма и Донбасса будут окончательно решены после восстановления суверенитета Украины.

На переговорах в Стамбуле украинская делегация как раз передала на рассмотрение Москвы предложения по путям достижения этой цели, — прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV.

Глава МИД России расценил предложения Украины на переговорах в Стамбуле как согласие с “окончательным решением” вопросов Крыма и Донбасса.

В частности, журналистам в Китае Лавров сказал, что считает “прогрессом понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены”.

Украинская делегация в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта предложила российской стороне переговоры о статусе временно оккупированного РФ полуострова Крым.

Наша делегация представила новый международный договор о гарантиях безопасности Украины. По словам советника ОП Михаила Подоляка, вопрос Крыма в нем будет вынесен в отдельный пункт.

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Фото: Depositphotos

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