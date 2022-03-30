Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не разгонял бы ни предательства, ни победы после переговоров в Стамбуле между украинской и российской сторонами.

— Переговоры очень непростые и очень чувствительные. Особенно во время войны. Но, безусловно, необходим очень искренний и честный диалог с обществом, чтобы показать результаты этих переговоров. Но результатов сегодня действительно нет. Когда мы слышим комментарии по отдельным элементам на переговорах, то по ним сделать какие-то выводы – невозможно. Второй момент, я не вижу на сегодня, несмотря на то, что мы России дали по зубам и по яйцам, желания у Путина садиться за серьезные переговоры. Это в ближайшее время, думаю, все-таки произойдет. Россия уже меняет и тактику, и стратегию, однако эти переговоры важны, но еще не решающие, – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что сейчас бы не разгонял ни предательство, ни победу, ведь это “не способствует усилению нашей позиции”.

России никак нельзя доверять, ведь, как отметил Климкин, главная цель Путина и РФ – это уничтожить Украину, украинскую государственность, историю, национальную ДНК.

— Путин не просто так называет Украину антироссией. Он понимает, что Россию военным путем победить сложно. Но он прекрасно понимает, что сегодняшнюю Россию можно победить идеологически – с помощью ценностей, что Украина и сам факт нашего успеха – это убийственное оружие для России. Поэтому никаких гарантий от РФ мы не можем принять даже как смысл, что мы можем им доверять.

Климкин подчеркнул, что страны, которые присоединятся к гарантиям безопасности, должны ввести полное экономическое эмбарго в отношении страны-агрессора.

— Если на это будет политическая воля, это уже серьезные гарантии. Отключить все банки агрессора на следующий день от SWIFT – это гарантия, не покупать энергоносители, не поставлять технологии. Если такие вещи вводятся, то можно говорить.

Но с Британией и США Украина должна говорить о ядерном зонте, считает Климкин. По его словам, без этого любые гарантии не будут иметь смысла.