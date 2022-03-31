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Факты / Украина / Политика

Переговоры между Украиной и Россией возобновятся 1 апреля — Арахамия

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Зеленський Путін

1 апреля возобновятся переговоры с российской делегацией в онлайн формате.

Об этом в своем сообщил председатель фракции Слуга народа, член переговорной группы Давид Арахамия.

— На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас наступила потребность встречи лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.

За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси, — написал Арахамия.

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