Новые жертвы обстрела Николаевской ОВА и анонс санкций США: что происходит на 37-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
▪️1370 ракет �� випустила по ��
▪️ 148 дітей вбили �� фашисти під час обстрілів та авіанальотів
▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну
▪️рф знищила 15 �� аеропортів
Кожен день загарбники вчиняють звірства.
Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8
— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022
Главное из сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00
Российские оккупационные войска продолжают отвод части подразделений с севера Киевской области в сторону Беларуси. Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), угнанные террористами. Также российские мародеры вывозят имущество, награбленное у украинцев во временно занятых городах.
На временно занятых территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживает в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении украинцев.
В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет за товары и услуги в российских рублях.
Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа Орлан-10.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.
— Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора, — сказала Зурабишвили.
По словам президента, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.
Армения не позволит перебрасывать и размещать иностранных боевиков в Украину через свою территорию.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальных сетях.
— Очевидно, что Армения, которая пострадала от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию, — отметил он.
Президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку такой разговор предполагает серьезную деэскалацию со стороны России в Украине.
Об этом рассказал директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое восстановление дипломатии на таком уровне потребует от россиян значительных шагов для демонстрации серьезной деэскалации.
— Мы ясно указали, президент Байден указал на необходимость ощутимой разрядки со стороны России и четкой, истинной привязанности дипломатии до того, как президент провел бы такой разговор, — говорит она.
Украинские военные 60-й отдельной пехотной бригады освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. Они полностью находятся под контролем Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщило оперативное командование Юг. Речь идет о Нововоронцовке, Малой Шестерне, Новогригоровке, Тополинл, Княжечке, Красновке, Свободном, Каменке, Пригорье, Кочубеевке и Орлово.
Андрей Шевченко: Я не согласен со словами Джанни Инфантино
— Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал то, что сейчас происходит в нашей стране, “конфликтом”. Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны россии!
ЕС должен призвать Китай не поставлять оружие России в ее войне с Украиной и не освобождать президента Путина от западных санкций.
Президент Китая Си Цзиньпин, который отказался осудить нападение Москвы на своего соседа, проведет в пятницу трехчасовой виртуальный саммит с официальными лицами, в том числе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Германия и Турция выразили готовность стать гарантами безопасности Украины. Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.
В настоящее время посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится. Об этом сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.