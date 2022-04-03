Россия не должна иметь право вето, три страны НАТО согласились стать гарантами безопасности — Арахамия

Во время активизации безопасных гарантий Россия не должна иметь право вето, потому что страна-агрессор может заблокировать их в любой момент.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подчеркнул, что украинская сторона не будет подписывать документ, благодаря которому Россия может блокировать гарантии безопасности Украины.

— Конечно, мы не будем подписывать ни одного документа, где Россия, как она это делает в Совбезе ООН, предоставляя свой голос, а там нуждается консенсус. Для нас это категорично. Вообще тогда не нужно обсуждать какие-либо гарантии безопасности, потому что Россия может их заблокировать в любой момент. Мы с ними это обсуждаем, они слышат логику, понимают, что так не может быть. Поэтому мы проговариваем другой формат, где у нас есть мирный договор с Россией, но гарантии безопасности предоставляют все остальные страны.

Давид Арахамия уверен, что Российская Федерация впоследствии примет позицию украинской стороны.

– Россия не может блокировать этот процесс. То есть это уже закладывается в механизмах активации этих гарантий. Мне кажется, что в финальном раунде мы выйдем на то, что они примут эту позицию. Иначе вообще ничего не будем подписывать.

По состоянию на 2 апреля, три государства-члена НАТО уже стали гарантами безопасности Украины: Турция, Германия и Италия. Продолжаются активные консультации по привлечению других стран Альянса в процесс.