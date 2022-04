Разведка Минобороны Британии считает, что пожар на нефтебазе в российском Белгороде повлияет на обеспечение войск РФ, которые окружили Харьков.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 1 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/S4wVaMZtga

— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 1, 2022