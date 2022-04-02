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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Полтавщине и усиление обстрелов на Донбассе: что происходит на 38-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетные удары по Полтавщине и усиление обстрелов на Донбассе: что происходит на 38-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
07:28 - 02 апреля

Сводка Генштаба на 06.00

Вооруженные силы РФ осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно, чтобы усилить группировку оккупационных войск для наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Враг активизировал работу с так называемыми добровольцами. 1 апреля Министерством обороны РФ было принято решение о проведении военного собрания с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.

Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечается передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблений и мародерства.

Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших террористы оставляют на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

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07:18 - 02 апреля

Российские военные обстреляли территорию Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Один из инфраструктурных объектов Полтавы получил ракетный удар ночью. А уже утром многочисленные удары пришлись по инфраструктурных объектах и жилых домах в Кременчуге.

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06:29 - 02 апреля

Разведка Минобороны Британии считает, что пожар на нефтебазе в российском Белгороде повлияет на обеспечение войск РФ, которые окружили Харьков.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.

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06:25 - 02 апреля

США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $300 млн — речь идет, в частности, о ракетных системах, беспилотниках, боеприпасах и пулеметах.

Также В США до сих пор считают вероятным применение Россией химического или биологического оружия, поэтому планируют передать Украине средства защиты от таких атак.

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05:11 - 02 апреля

Из-за войны на Украине мужская сборная Италии по баскетболу отказалась играть отборочный матч к чемпионату мира-2023 против России.

Об этом заявили в федерация баскетбола Италии.

В итальянской федерации не только не захотели играть против РФ, там возмущены и тем, что FIBA до сих пор не отстранила от соревнований Россию, которая и развязала полномасштабную войну против Украины.

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03:40 - 02 апреля

В Сумской области продолжают помогать людям в освобожденных от российских оккупантов общинах.

Об этом сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены! Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение, — написал Живицкий.

Также Живицкий сообщил, что в Тростянце частично восстановили электроснабжение. А вот в районах от Белополья до Конотопа ситуация не спокойная.

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02:25 - 02 апреля

1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской и Запорожской.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Удалось спасти 6 тыс. 266 человек. В частности 3 тыс. 71 человека из Мариуполя.

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01:07 - 02 апреля

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 1 апреля 24.00:

  • Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории Республики Беларусь, выводятся отдельные подразделения, вероятно, с последующим перемещением в Белгородскую область.
  • В железнодорожную станцию ​​Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
  • На Полесском направлении противник производит минирование районов местности и техники, не подлежащей эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.
  • Отводимые в Беларусь вооруженные силы РФ сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.
  • Противник продолжает блокировать Чернигов и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.
  • С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.
  • Враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.
  • На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.

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00:42 - 02 апреля

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00:38 - 02 апреля

По меньшей мере, 53 исторических и религиозных объекта были повреждены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил представитель ЮНЕСКО.

– На сегодняшний день мы смогли подтвердить ущерб, нанесенный по меньшей мере 53 культурным объектам. В них входят 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника, – сообщил представитель организации.

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