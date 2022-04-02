Ракетные удары по Полтавщине и усиление обстрелов на Донбассе: что происходит на 38-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
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Сводка Генштаба на 06.00
Вооруженные силы РФ осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно, чтобы усилить группировку оккупационных войск для наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.
Враг активизировал работу с так называемыми добровольцами. 1 апреля Министерством обороны РФ было принято решение о проведении военного собрания с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.
Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечается передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.
На временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и, в нарушение норм международного гуманитарного права, прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблений и мародерства.
Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов. По имеющейся информации, погибших террористы оставляют на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.
Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.
Российские военные обстреляли территорию Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Один из инфраструктурных объектов Полтавы получил ракетный удар ночью. А уже утром многочисленные удары пришлись по инфраструктурных объектах и жилых домах в Кременчуге.
Разведка Минобороны Британии считает, что пожар на нефтебазе в российском Белгороде повлияет на обеспечение войск РФ, которые окружили Харьков.
Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 1 April 2022
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/S4wVaMZtga
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/kVwPTxk4xF
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) April 1, 2022
Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепи России.
США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $300 млн — речь идет, в частности, о ракетных системах, беспилотниках, боеприпасах и пулеметах.
Также В США до сих пор считают вероятным применение Россией химического или биологического оружия, поэтому планируют передать Украине средства защиты от таких атак.
Из-за войны на Украине мужская сборная Италии по баскетболу отказалась играть отборочный матч к чемпионату мира-2023 против России.
Об этом заявили в федерация баскетбола Италии.
В итальянской федерации не только не захотели играть против РФ, там возмущены и тем, что FIBA до сих пор не отстранила от соревнований Россию, которая и развязала полномасштабную войну против Украины.
В Сумской области продолжают помогать людям в освобожденных от российских оккупантов общинах.
Об этом сообщает председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
— Завозим продукты, лекарства, предметы гигиены! Продолжаем восстанавливать инфраструктуру, связь, транспортное сообщение, — написал Живицкий.
Также Живицкий сообщил, что в Тростянце частично восстановили электроснабжение. А вот в районах от Белополья до Конотопа ситуация не спокойная.
1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской и Запорожской.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Удалось спасти 6 тыс. 266 человек. В частности 3 тыс. 71 человека из Мариуполя.
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 1 апреля 24.00:
- Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории Республики Беларусь, выводятся отдельные подразделения, вероятно, с последующим перемещением в Белгородскую область.
- В железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
- На Полесском направлении противник производит минирование районов местности и техники, не подлежащей эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.
- Отводимые в Беларусь вооруженные силы РФ сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.
- Противник продолжает блокировать Чернигов и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ.
- С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.
- Враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.
- На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия в большинстве направлений. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.
По меньшей мере, 53 исторических и религиозных объекта были повреждены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил представитель ЮНЕСКО.
– На сегодняшний день мы смогли подтвердить ущерб, нанесенный по меньшей мере 53 культурным объектам. В них входят 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, 4 музея и 4 памятника, – сообщил представитель организации.