Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 39 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>258 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Политика

Украина в течение трех недель может наступить на шею Кремля – Бен Ходжес

Анастасия Гевко редактор ленты
Бен Ходжес

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что если не помочь Украине сломить шею Кремлю в течение трех недель, Российская Федерация снова начнет войну через несколько лет.

– Путин не достиг ни одной из своих целей. Борьба украинских солдат и украинских людей, то, как они воюют, обуславливает это сопротивление. Россияне провалили все свои цели, – сообщил Ходжес в интервью ТСН.

Он отметил, что после 5 недель войны РФ до сих пор не захватила даже Мариуполь, который по их расчетам должен был стать первым городом, который должен пасть, учитывая все преимущества, которые имели россияне. 

– У нас есть возможность, думаю, следующих трех недель, когда Украина наступит на шею Кремлю. И мы должны помочь им идти вперед и сломать эту шею, срочно предоставляя все, что просит Украина. Если мы не поможем, россияне начнут восстанавливаться, подвозить боеприпасы, они поймут, что делают не так, и предпримут попытки нового наступления. Поэтому прямо сейчас мы находимся на остром этапе этой кампании, – сообщил генерал-лейтенант в отставке.

По его словам, украинской армии срочно нужно вооружение, способное уничтожить те российские преимущества, которые вызывают больше всего проблем.

– Это ракеты большой дальности, артиллерия дальнего действия, российские корабли, с которых осуществляется запуск крылатых ракет, российские самолеты, из которых также производится запуск крылатых ракет… Плюс артиллерия и ракеты с боеприпасами калибра 122 мм и 152 мм и ЗРК средней дальности. И также я думаю, что нужно предоставить Украине бронированные мобильные средства, – перечислил Ходжес.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе оценил армию РФ как “неэффективную”, однако напомнил, что у Путина все еще есть тысячи солдат и много возможностей.

– Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сейчас, пока они потерпели неудачу, чтобы их сломить. Иначе мы будем иметь дело с этим снова через 2-3 года. Поэтому мы сейчас должны говорить о победе. Даже нечего обсуждать. Приоритет – это выиграть – восстановить суверенитет Украины. И это должно быть целью США и Европы, помочь Украине восстановить ее суверенитет. Тогда можно будет говорить с позиции силы. Но это решение принадлежит Украине. Украина – суверенная страна. И это уже не 18 век, когда большие силы что-то решали за спинами меньших, – резюмировал Бен Ходжес.

Читайте
Ракетные удары по Одессе и освобождение Киевской области: что происходит на 39-е сутки войны в Украине (онлайн)

Источник: ТСН

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка