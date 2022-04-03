Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что если не помочь Украине сломить шею Кремлю в течение трех недель, Российская Федерация снова начнет войну через несколько лет.

– Путин не достиг ни одной из своих целей. Борьба украинских солдат и украинских людей, то, как они воюют, обуславливает это сопротивление. Россияне провалили все свои цели, – сообщил Ходжес в интервью ТСН.

Он отметил, что после 5 недель войны РФ до сих пор не захватила даже Мариуполь, который по их расчетам должен был стать первым городом, который должен пасть, учитывая все преимущества, которые имели россияне.

– У нас есть возможность, думаю, следующих трех недель, когда Украина наступит на шею Кремлю. И мы должны помочь им идти вперед и сломать эту шею, срочно предоставляя все, что просит Украина. Если мы не поможем, россияне начнут восстанавливаться, подвозить боеприпасы, они поймут, что делают не так, и предпримут попытки нового наступления. Поэтому прямо сейчас мы находимся на остром этапе этой кампании, – сообщил генерал-лейтенант в отставке.

По его словам, украинской армии срочно нужно вооружение, способное уничтожить те российские преимущества, которые вызывают больше всего проблем.

– Это ракеты большой дальности, артиллерия дальнего действия, российские корабли, с которых осуществляется запуск крылатых ракет, российские самолеты, из которых также производится запуск крылатых ракет… Плюс артиллерия и ракеты с боеприпасами калибра 122 мм и 152 мм и ЗРК средней дальности. И также я думаю, что нужно предоставить Украине бронированные мобильные средства, – перечислил Ходжес.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе оценил армию РФ как “неэффективную”, однако напомнил, что у Путина все еще есть тысячи солдат и много возможностей.

– Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сейчас, пока они потерпели неудачу, чтобы их сломить. Иначе мы будем иметь дело с этим снова через 2-3 года. Поэтому мы сейчас должны говорить о победе. Даже нечего обсуждать. Приоритет – это выиграть – восстановить суверенитет Украины. И это должно быть целью США и Европы, помочь Украине восстановить ее суверенитет. Тогда можно будет говорить с позиции силы. Но это решение принадлежит Украине. Украина – суверенная страна. И это уже не 18 век, когда большие силы что-то решали за спинами меньших, – резюмировал Бен Ходжес.

Источник: ТСН