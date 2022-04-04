Ракетные удары по Одессе и ужасы освобожденной Киевской области: что происходит на 40-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
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РФ приступила к скрытой мобилизации резервистов в Краснодарском крае, Пермском крае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии. Основной мотивационный фактор — это материальное поощрение, в том числе за счет “трофеев” (грабежа и мародерства). В общей сложности РФ планирует привлечь 60 тыс. военных.
Враг планирует укомплектовать резервистов устаревшим вооружением и военной техникой, некоторые образцы которой хранятся на базах и складах более 30 лет.
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 автомобиля, 1 миномет, 3 самолет, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты врага.
Авиация украинских Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.
Владимир Зеленский выступил на вручении премии Грэмми и рассказал обо всех ужасах, которые происходят в Украине.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
— Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют, — сказал Зеленский.
В ходе войны России против Украины, страна агрессор полностью провалила все поставленные цели и потерпела стратегическую неудачу.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь также добавил, что Россия потеряла свое былое могущество, а ее армия сильно отстала.
— Россия имела три цели: подчинить Украину своей воле, опровергнуть ее суверенитет и независимость, утвердить российскую власть, а также разделить Запад, разделить Альянс. И по всем трем фронтам — провал, — сказал Блинкен.
На спутниковых снимках Maxar Technologies, которые были выполнены над городом Буча на Киевщине заметили, что первые признаки подготовки места для братской могилы для солдат РФ были еще 10 марта.
Братскую могилу враг сделал на территории храма Андрея Первозванного и Всех Святых.
Сегодня, 4 апреля, с 10.00 будет восстановлено автомобильное сообщение из Чернигова в Киев, но не по основной трассе.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
Польша, Эстония, Латвия и Литва приняли решение в течение следующих двух-трех суток полностью закрыть границы с РФ и Беларусью.
Премьер Польши Моравецкий созывает экстренный саммит ЕС для обсуждения полного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью как реакцию на зверства российских военных.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по состоянию на начало суток 3 апреля зафиксировало 1417 случаев гибели и 2 038 ранений гражданского населения Украины, всего 3 455 жертв российского полномасштабного вторжения.
В частности среди убитых — 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестна.
Раненые 241 человек, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестна.
После разоблачения жестоких убийств мирных жителей российскими оккупантами в Буче РФ заявила, что это провокации радикалов.
Россия требует созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля.
Но на 5 апреля уже запланировано внеочередное заседание Совбеза, где должны обсудить агрессию РФ против Украины.
С 3 апреля военные РФ начали активный выход с территории Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, в области было большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа — в Белопольской, Путивльской, Бурынской, Ново-Слободской, Поповской общинах и вокруг Конотопа.