Следующая фаза войны в Украине может затянуться на несколько месяцев — Салливан

Следующая фаза полномасштабной войны России против Украины может длиться несколько месяцев, может и дольше.
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.
По данным США, Россия продолжит ракетные и авиаудары по всей территории Украины.
Но в США считают, что Россия изменит свои планы после сплошного провала своих первоначальных целей.
Страна-агрессор попытается захватить Донбасс и приложит много усилий, чтобы удержать Херсон, заблокировать Николаев. Россия будет продолжать давить на Харьков.
По словам Салливана, США продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. Вскоре в США объявят о новом пакете военной помощи.
— Теперь русские поняли, что Запад не отступит, — сказал Салливан.
Источник: НВ