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Факты / Украина / Политика

Следующая фаза войны в Украине может затянуться на несколько месяцев — Салливан

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Следующая фаза войны в Украине может затянуться на несколько месяцев — Салливан

Следующая фаза полномасштабной войны России против Украины может длиться несколько месяцев, может и дольше.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

По данным США, Россия продолжит ракетные и авиаудары по всей территории Украины.

Но в США считают, что Россия изменит свои планы после сплошного провала своих первоначальных целей.

Страна-агрессор попытается захватить Донбасс и приложит много усилий, чтобы удержать Херсон, заблокировать Николаев. Россия будет продолжать давить на Харьков.

По словам Салливана, США продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине. Вскоре в США объявят о новом пакете военной помощи.

— Теперь русские поняли, что Запад не отступит, — сказал Салливан.

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Источник: НВ

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Фото: Getty Images

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