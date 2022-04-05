Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 40 день войны
Убили Убили
161 ребенка
Ранили Ранили
>264 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 41-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 41-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
07:47 - 05 апреля

В Генштабе показали, как выглядит Гостомель после прихода в город русских оккупантов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
07:44 - 05 апреля

Главное со сводки Генштаба на 06.00

Оккупанты перемещают войска в город Валуйки с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Российские террористы продолжают блокировать Харьков и пытаются возобновить наступление на Славянск, враг сосредоточился на взятии под контроль Мариуполя, районов Попасной и Рубежного.

Захватчики обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами — погибшие и раненые, в том числе дети.

Оккупанты продолжают нести потери, личный состав противника деморализован, количество случаев дезертирства увеличивается.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
06:13 - 05 апреля

В Винницкой области и Киеве родители дали своим новорожденным детям имена Ян Джевелин и Джавелина (мальчик и девочка соответственно).

В Министерстве юстиции Украины отметили, что для некоторых людей во время выбора имени для своих малышей решающую роль сыграла война.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
05:59 - 05 апреля

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов, зафиксировано семь попаданий в фенольный завод.

Об этом  сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Из-за попадания в завод были повреждены три ректификационные колонны, три сборки товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
03:57 - 05 апреля

С начала полномасштабной войны в Украине погибло 18 журналистов.

Об этом сообщает офис генпрокурора.

Кроме этого, восемь журналистов похищены, 13 ранены, три считаются без вести пропавшими, а еще 15 подверглись запугиваниям.

Всего враг совершил 74 преступления против представителей СМИ, 19 из которых против иностранных журналистов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
03:38 - 05 апреля

Ирландская компания Kingspan, которая занимает лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей и создателей быстровозводимых зданий, решила покинуть российский рынок.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
03:33 - 05 апреля

Украинские воины в течение суток успешно отбили семь вражеских атак врага и нанесли потери среди личного состава.

ВСУ уничтожили семь вражеских танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
03:30 - 05 апреля

Из-за войны, которую РФ развязала на территории Украины, Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека.

Об этом в Twitter сообщила американская дипломатка, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд сообщила, что участие России в Совете ООН по правам человека есть фарсом и это наносит серьезный ущерб доверию к Совету и ООН.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
02:50 - 05 апреля

Основатель чешского поисковика Seznam.cz Иво Лукачович пожертвовал 100 млн чешских крон из своих личных средств на нужды украинской армии.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
01:04 - 05 апреля

Министр иностранных дел Украины выразил надежду на сотрудничество с новоназначенным министром иностранных дел Грузии.

— Надеюсь на совместную работу с Илией Дарчиашвили, назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитывая на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии, – написал он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...331>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка