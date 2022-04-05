Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 41-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Генштабе показали, как выглядит Гостомель после прихода в город русских оккупантов.
Главное со сводки Генштаба на 06.00
Оккупанты перемещают войска в город Валуйки с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Российские террористы продолжают блокировать Харьков и пытаются возобновить наступление на Славянск, враг сосредоточился на взятии под контроль Мариуполя, районов Попасной и Рубежного.
Захватчики обстреляли Николаев запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами — погибшие и раненые, в том числе дети.
Оккупанты продолжают нести потери, личный состав противника деморализован, количество случаев дезертирства увеличивается.
В Винницкой области и Киеве родители дали своим новорожденным детям имена Ян Джевелин и Джавелина (мальчик и девочка соответственно).
В Министерстве юстиции Украины отметили, что для некоторых людей во время выбора имени для своих малышей решающую роль сыграла война.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов, зафиксировано семь попаданий в фенольный завод.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Из-за попадания в завод были повреждены три ректификационные колонны, три сборки товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.
С начала полномасштабной войны в Украине погибло 18 журналистов.
Об этом сообщает офис генпрокурора.
Кроме этого, восемь журналистов похищены, 13 ранены, три считаются без вести пропавшими, а еще 15 подверглись запугиваниям.
Всего враг совершил 74 преступления против представителей СМИ, 19 из которых против иностранных журналистов.
Ирландская компания Kingspan, которая занимает лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей и создателей быстровозводимых зданий, решила покинуть российский рынок.
Украинские воины в течение суток успешно отбили семь вражеских атак врага и нанесли потери среди личного состава.
ВСУ уничтожили семь вражеских танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы.
Из-за войны, которую РФ развязала на территории Украины, Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека.
Об этом в Twitter сообщила американская дипломатка, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд сообщила, что участие России в Совете ООН по правам человека есть фарсом и это наносит серьезный ущерб доверию к Совету и ООН.
Основатель чешского поисковика Seznam.cz Иво Лукачович пожертвовал 100 млн чешских крон из своих личных средств на нужды украинской армии.
Министр иностранных дел Украины выразил надежду на сотрудничество с новоназначенным министром иностранных дел Грузии.
— Надеюсь на совместную работу с Илией Дарчиашвили, назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитывая на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии, – написал он.
Looking forward to working together with Ilia Darchiashvili, the newly appointed Minister of Foreign Affairs of Georgia, to further strengthen the strategic partnership between Ukraine and Georgia. Counting on Georgia’s full support in countering Russian aggression @iliadarch
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022