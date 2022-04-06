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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 42-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 42-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 18 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
02:20 - 06 апреля

Российскому пилоту, бомбившему Конотоп, Купянск, Изюм и Волноваху, объявили подозрение.

На его счету несколько боевых вылетов с разных военных аэродромов России на территорию Украины, которые он совершил на многоцелевом истребителе СУ-35.

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02:05 - 06 апреля

В поселке Бородянка под Киевом российские военные расстреливали мирных жителей, разбиравших завалы жилых домов после вражеских авиаударов.

Глава Бородянской общины Георгий Ерко рассказал о зверствах российской армии в Киевской области. По его словам, вражеские войска вели огонь по гражданскому населению из бронетранспортеров и автоматов.

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00:53 - 06 апреля

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.

– Враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В свою очередь, наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси, — говорится в сообщении.

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00:49 - 06 апреля

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00:29 - 06 апреля

Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах своей работы в 41-й день вторжения войск Российской Федерации.

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23:42 - 05 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям России и призвал их искать правдивую информацию о войне в Украине.

— Используйте VPN, чтобы получить доступ к независимой информации из любой точки мира. А узнав правду – поделитесь ею с другими. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени, – сказал он.

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22:55 - 05 апреля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что его племянник-врач пробыл в оккупации 39 суток и только что вышел на связь.

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22:46 - 05 апреля

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22:33 - 05 апреля

Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами было эвакуировано 3 846 человек, из них почти половина — собственным транспортом из Мариуполя.

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22:16 - 05 апреля

Оперативно-тактическая группировка Восток сообщила, что за сутки российские войска совершили 1 атаку. В ходе боев наши воины уничтожили:

  • личного состава – до 80;
  • танков – 4 (из них захвачено – 1);
  • БТР – 9;
  • БМП – 10;
  • миномет – 1;
  • БМ-21 – 1;
  • АО – 17;
  • БПЛА – 1;
  • топливозаправщики – 2.

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