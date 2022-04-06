Ракетные удары по Одессе и Бучанская резня: что происходит на 42-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 18 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Российскому пилоту, бомбившему Конотоп, Купянск, Изюм и Волноваху, объявили подозрение.
На его счету несколько боевых вылетов с разных военных аэродромов России на территорию Украины, которые он совершил на многоцелевом истребителе СУ-35.
В поселке Бородянка под Киевом российские военные расстреливали мирных жителей, разбиравших завалы жилых домов после вражеских авиаударов.
Глава Бородянской общины Георгий Ерко рассказал о зверствах российской армии в Киевской области. По его словам, вражеские войска вели огонь по гражданскому населению из бронетранспортеров и автоматов.
В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.
– Враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В свою очередь, наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси, — говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах своей работы в 41-й день вторжения войск Российской Федерации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к жителям России и призвал их искать правдивую информацию о войне в Украине.
— Используйте VPN, чтобы получить доступ к независимой информации из любой точки мира. А узнав правду – поделитесь ею с другими. Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени, – сказал он.
To the Russian people, look at what is being done in your name.
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что его племянник-врач пробыл в оккупации 39 суток и только что вышел на связь.
— Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними — с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.
Только что вышел на связь.
Фамилию ни разу не спросили.
Из больных и местных никто не сдал.
— Arestovych (@arestovych) April 5, 2022
Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами было эвакуировано 3 846 человек, из них почти половина — собственным транспортом из Мариуполя.
Оперативно-тактическая группировка Восток сообщила, что за сутки российские войска совершили 1 атаку. В ходе боев наши воины уничтожили:
- личного состава – до 80;
- танков – 4 (из них захвачено – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- миномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АО – 17;
- БПЛА – 1;
- топливозаправщики – 2.