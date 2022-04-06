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Факты / Украина / Политика

Зеленский назвал 7 стран, готовых обсуждать гарантии безопасности для Украины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лидеры семи стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

Он отметил, что на сегодня еще не было встречи с кругом стран, которых Украина видит среди гарантов безопасности, или стран, которые сами хотят ими выступить.

— Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности, — заявил Зеленский.

По его словам, первым шагом станет встреча с представителями этих стран.

— Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной, – сказал президент.

По словам президента, сначала должны встретиться советники глав государств, согласующих общее видение гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что у лидеров каждой из перечисленных стран есть свое видение гарантий, а также разная мера готовности к физическому вмешательству в случае возможного конфликта или войны против Украины.

В соглашении должны быть прописаны механизмы на случай нарушения гарантий любой из стран-гарантов, а именно конкретные меры по санкциям и международной изоляции нарушающей соглашение страны, прописаны объемы, виды оружия, которые в случае нападения предоставят ВСУ.

После предварительно согласованного соглашения с советниками Украина готова обсуждать подписание такого международного соглашения о гарантиях безопасности с РФ.

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