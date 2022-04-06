Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лидеры семи стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

Он отметил, что на сегодня еще не было встречи с кругом стран, которых Украина видит среди гарантов безопасности, или стран, которые сами хотят ими выступить.

— Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности, — заявил Зеленский.

По его словам, первым шагом станет встреча с представителями этих стран.

— Потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной, – сказал президент.

По словам президента, сначала должны встретиться советники глав государств, согласующих общее видение гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что у лидеров каждой из перечисленных стран есть свое видение гарантий, а также разная мера готовности к физическому вмешательству в случае возможного конфликта или войны против Украины.

В соглашении должны быть прописаны механизмы на случай нарушения гарантий любой из стран-гарантов, а именно конкретные меры по санкциям и международной изоляции нарушающей соглашение страны, прописаны объемы, виды оружия, которые в случае нападения предоставят ВСУ.

После предварительно согласованного соглашения с советниками Украина готова обсуждать подписание такого международного соглашения о гарантиях безопасности с РФ.