Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему нельзя было заранее объявлять украинцам о нападении со стороны России.

По его словам, если бы людям сообщили о подготовке Россией масштабного военного вторжения, в городах Украины началась бы паника.

— Начался бы массовый выход беженцев, и они забили бы все пути. Это было бы 8-10-12 миллионов человек… Это полный паралич дорог. И это очень желательная ситуация для российского руководства, – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что заблокированные мирными украинцами автодороги не позволили бы нашей армии зайти в места обороны.

— В такой ситуации мы бы наверняка проигрывали, и Левобережье в частности. Потому что с левого берега бы пошли на правый. Всего 50 мостов в Украине — и были бы забиты все. Никаким образом мы не справились бы с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить своих граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты, – сказал советник главы ОПУ.

Он задал вопрос, что именно должно было сделать руководство страны: замолчать или парализовать страну и сдать Левобережье?

По его словам, Украина не “вытянула бы войну”, если бы объявила о ней раньше. По подсчетам, беженцев было бы не менее 16 млн.

– Это был бы беспорядок в состоянии, когда войны еще не было, ее не объявили. Была бы куча спекуляций и обвинений, куча политических криков. Был бы такой хаос, который не позволил бы ни провести мобилизацию, ни перебросить войска или материальные запасы с запада на восток, — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что это был сложный выбор между “плохим” и “очень плохим”.

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Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что из девяти направлений, по которым в начале полномасштабной войны в Украине наступали российские войска, в настоящее время осталось 2,5 оперативных направления.