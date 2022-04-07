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Факты / Украина / Политика

Россия должна стать изгоем для Европы: Подоляк рассказал, как это сделать

Илья Нежигай редактор ленты
Михайло Подоляк

Россия должна стать изгоем для европейских стран, чтобы теневое лобби РФ в бизнесе и политике стран Европы прекратило свое активное функционирование.

С предложениями по ускорению маргинализации России выступил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Россия обязательно должна стать, мягко говоря, официальным изгоем для европейских стран. Из-за склонности к максимально жестоким и бесчеловечным способам массовых убийств граждан других стран. Иначе мы никогда не избавимся от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы, которое сейчас несколько притихло, но продолжает в теневом режиме активно блокировать важные антироссийские инициативы, — сообщил Михаил Подоляк.

Советник руководителя ОП предложил максимизировать усилия на двух параллельных процессах, которые смогут сильно воздействовать на европейское общественное мнение.

— Первый: организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих. Не только в Киевской области. Чтобы выйти на конкретные пофамильные подозрения в международных юрисдикциях для тысяч субъектов – граждан РФ, — написал Михаил Подоляк.

Второе направление предполагает организацию больших выставок на площадях европейских столиц — Берлина, Парижа, Мадрида, Рима, Варшавы, Вены, Лондона и других, которые будут носить название, к примеру, “Бучанская резня”.

— Фотографии убитых, растерзанных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно добиться того, чтобы РФ надолго (навсегда) стала мировым чудовищем, — написал Михаил Подоляк.

Напомним, 7 апреля членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека было приостановлено решением Генассамблеи Организации.

Ранее в тот же день большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию, призывающую исключать Россию из международных организаций – Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО, G20 и других. Кроме того, было предложено ввести полное эмбарго на российские энергоносители и создать трибунал, который бы расследовал преступления армии РФ.

Источник: Михаил Подоляк

Фото: Офис президента

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