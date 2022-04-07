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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Авиаудар по Днепропетровщине и освобождение сел на Юге: что происходит на 43-е сутки войны в Украине (онлайн)

Авиаудар по Днепропетровщине и освобождение сел на Юге: что происходит на 43-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 18 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:30 - 07 апреля

Новая санкционная волна против РФ очень мощная, а многие из новых санкций — именно то, на что давила Украина.

Об этом написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Среди главных запретов:

  • запрет на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год;
  • полный запрет транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);
  • запрет российским судам доступа к портам ЕС;
  • запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, который резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;
  • целевые запреты на экспорт товаров на сумму €10 млрд в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).

Кулеба отметил и о 10 новых ударах по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток.

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19:39 - 06 апреля

Прокуратура Сумской области возбудила дело по факту пыток и убийства российскими военными жителя Тростанца.

Следователи обнаружили тело мужчины с завязанными глазами, связанными руками, а на правой ноге — рваные раны. Личность погибшего устанавливается.

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18:09 - 06 апреля

До 10 апреля продлен комендантский час в селах Барышевской, Калитинской и Великодымерской ОТГ.

Об этом официально сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Все подробности – в публикации.

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17:47 - 06 апреля

6 апреля в Херсон прибыл гуманитарный груз с лекарством. Об этом официально сообщил мэр города Игорь Колыхаев.

– Гуманитарный груз, о котором я вам говорил несколько дней назад, прибыл в Херсон. Труд волонтеров и друзей нашего города не пропал даром, и от вашего имени я благодарю за помощь всех причастных!

Что будет с содержанием этой передачи? Вся она разойдется больницами, где этих медпрепаратов ожидают самые тяжелые больные. Других подробностей не будет, чтобы избежать неприятностей.

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17:04 - 06 апреля

В Запорожье прокуратура возбудила дело по факту похищения рашистами гражданки Украины. Молодую женщину пытались запугать, чтобы узнать информацию о ее муже, который служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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16:02 - 06 апреля

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает каждое государство в мире признать геноцид украинского народа во время российского вторжения и осудить идеологию “русского мира” как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств.

— Весь мир должен осознать, что это не “украинский кризис”, это даже не война России против Украины – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, имеющим сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляются в русском обществе, которое стало поклоняться войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом Можем повторить оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу.

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15:50 - 06 апреля

Для поиска пропавших близких во время войны в Украине создали чат-бот Найди родных. Он позволяет найти тех, с кем была потеряна связь.

Активировать чат-бот можно по ссылке.

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15:25 - 06 апреля

В Киеве 6 апреля возобновил работу автобусный маршрут №114, соединяющий левый и правый берега столицы, курсируя от улицы Милославской до Железнодорожного вокзала.

Также организовано движение автобусов по троллейбусному маршруту №50 от улицы Милославской до Дарницкой площади. Эта схема движения временная.

Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.

Расписание движения и перечень маршрутов – по ссылке.

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15:00 - 06 апреля

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Донецкой и Луганской областей.

– Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно, – объяснила она.

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14:56 - 06 апреля

Российские войска снова обстреляли Северодонецк. Как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате артиллерийских обстрелов загорелись 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

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