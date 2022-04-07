Авиаудар по Днепропетровщине и освобождение сел на Юге: что происходит на 43-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 18 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Новая санкционная волна против РФ очень мощная, а многие из новых санкций — именно то, на что давила Украина.
Об этом написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Среди главных запретов:
- запрет на импорт российского угля на сумму €4 млрд в год;
- полный запрет транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);
- запрет российским судам доступа к портам ЕС;
- запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, который резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;
- целевые запреты на экспорт товаров на сумму €10 млрд в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).
Кулеба отметил и о 10 новых ударах по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток.
Прокуратура Сумской области возбудила дело по факту пыток и убийства российскими военными жителя Тростанца.
Следователи обнаружили тело мужчины с завязанными глазами, связанными руками, а на правой ноге — рваные раны. Личность погибшего устанавливается.
До 10 апреля продлен комендантский час в селах Барышевской, Калитинской и Великодымерской ОТГ.
Об этом официально сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Все подробности – в публикации.
6 апреля в Херсон прибыл гуманитарный груз с лекарством. Об этом официально сообщил мэр города Игорь Колыхаев.
– Гуманитарный груз, о котором я вам говорил несколько дней назад, прибыл в Херсон. Труд волонтеров и друзей нашего города не пропал даром, и от вашего имени я благодарю за помощь всех причастных!
Что будет с содержанием этой передачи? Вся она разойдется больницами, где этих медпрепаратов ожидают самые тяжелые больные. Других подробностей не будет, чтобы избежать неприятностей.
В Запорожье прокуратура возбудила дело по факту похищения рашистами гражданки Украины. Молодую женщину пытались запугать, чтобы узнать информацию о ее муже, который служит в рядах Вооруженных сил Украины.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призывает каждое государство в мире признать геноцид украинского народа во время российского вторжения и осудить идеологию “русского мира” как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств.
— Весь мир должен осознать, что это не “украинский кризис”, это даже не война России против Украины – это война человечности, моральных ценностей, добродетели с концентрированным злом, имеющим сатанинскую фашистскую природу. Культ войны и шовинизм уже десятки лет прославляются в русском обществе, которое стало поклоняться войне, построило ей храм в Москве и с лозунгом Можем повторить оправдывает новые жертвоприношения своему кровавому идолу.
Для поиска пропавших близких во время войны в Украине создали чат-бот Найди родных. Он позволяет найти тех, с кем была потеряна связь.
Активировать чат-бот можно по ссылке.
В Киеве 6 апреля возобновил работу автобусный маршрут №114, соединяющий левый и правый берега столицы, курсируя от улицы Милославской до Железнодорожного вокзала.
Также организовано движение автобусов по троллейбусному маршруту №50 от улицы Милославской до Дарницкой площади. Эта схема движения временная.
Ориентировочный интервал движения автобусов – 30 минут, трамваев – 15-20 минут. На линии скоростного трамвая №3 – 25 минут.
Расписание движения и перечень маршрутов – по ссылке.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Донецкой и Луганской областей.
– Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно, – объяснила она.
Российские войска снова обстреляли Северодонецк. Как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в результате артиллерийских обстрелов загорелись 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.