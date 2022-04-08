Исключение России из ООН и эвакуация населения: что происходит на 44-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 18 тыс.
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Одесса ночью подверглась вражескому ракетному обстрелу. Об этом сообщает спикер ОВА Сергей Братчук.
Детали по обстрелу уточняются.
Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 6 утра:
- Противник сосредоточился на захвате Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобугском направлении враг пытается не допустить продвижения украинских войск.
- По имеющейся информации, на территории Беларуси продолжается отбор так называемых “добровольцев” из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.
- Враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного в районах Брянской и Курской областей.
- Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии, береговых войск Балтийского и Северного флотов восстанавливают участки железной дороги из Купянска в Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлекли подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля.
- Оккупанты блокируют Харьков. Чтобы помешать продвижению украинских войск, захватчики ставят минно-взрывные заграждения.
- Во временно занятом Изюме боевики “ДНР” выполняют функции местной “полиции”, незаконно проверяют документы, обыскивают людей и помещения местного населения.
- Подразделения оккупационных войск сосредоточились на взятии под контроль Попасной, Рубежного и установлении контроля над Мариуполем. Продолжают ведение штурмовых действий на большинстве направлений.
- Враг наносит авиаудары и ведет обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в Кременной, Северодонецке, Новотошковском, Попасной, Новозвановка, Сухой Балке, Новоселовке Второй, Степном, Троицком, Новобахмутовке, Марьинке и Сладком.
Источник: Генштаб ВСУ
За 7 апреля украинские военные из Объединенных сил успешно отбили 7 атак российских оккупантов, уничтожили 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы, а также 1 самолет и 4 беспилотники врага.
Территория Сумской области свободна от оккупантов, поэтому звуки взрывов в последние дни — это работа спасателей и взрывотехников, которые обезвредили российские боеприпасы, предупредил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил, что территория области не является безопасной: очень много заминированных и не обследованных участков. Живицкий призывает жителей не съезжать на обочину и не пользоваться лесными дорогами, а также не подходить к уничтоженной технике или местам стоянок россиян.
В освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области ввели комендантский час на три с половиной суток — с 21.00 7 апреля до 09.00 11 апреля.
— Въезд в город будет полностью закрытым. Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работы наших правоохранительных органов, — сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.
В Бородянке в Киевской области под завалами трех домов нашли тела 26 погибших жителей. Сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
– Авиаудары по жилищной инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население – здесь нет ни одного военного объекта, – отметила она.
За сутки враг трижды обстрелял Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного Совета Николай Лукашук.
Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам.
– Сейчас известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести, – написал Лукашук.
Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем траура по украинцам, погибшим в результате агрессивной войны РФ — гражданскими жителями и защитниками Украины. Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.