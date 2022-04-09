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Факты / Украина / Политика

Переговоры Джонсона и Зеленского: в Киеве состоялась встреча тет-а-тет

Валентина Летяк редактор ленты
Джонсон і Зеленський

9 апреля в Киев прибыл с визитом глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Сейчас продолжаются его переговоры тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибиха.

– Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины, лидер в антивоенной коалиции, лидер в санкциях в отношении российского агрессора, – написал он в соцсети.

В конце марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Владимиром Зеленским предложил полную поддержку Украины перед агрессией России, включая гуманитарную и оборонную.

Он заверил, что Великобритания будет поддерживать и усиливать экономическое давление на режим Путина.

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Фото: Андрій Сибіха

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