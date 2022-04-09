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Факты / Украина / Политика

Стефанчук и Кубилюс подписали Декларацию единства ради европейской Украины: что она предусматривает

Марта Бондаренко редактор ленты
Стефанчук и Кубилюс подписали Декларацию единства ради европейской Украины: что она предусматривает

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и инициатор межпарламентской сети Объединенные для Украины (U4U), литовский политик Андрюс Кубилюс подписали Декларацию единства ради европейской Украины.

Подписание состоялось в стенах парламента, сообщают Факты ICTV.

Руслан Стефанчук поблагодарил Кубилиса за поддержку Украины, а литовский политик в свою очередь подчеркнул, что Европейский Союз на стороне нашего государства и будет работать над усилением санкций в отношении России.

Андрюс Кубилюс заявил, что украинские вооруженные силы защищают мир во всем мире, и поблагодарил ВСУ за самоотверженную борьбу против российского оккупанта.

На брифинге с журналистами Руслан Стефанчук и Андрюс Кубилюс подписали документ, в котором определен ряд направлений работы сети U4U, в частности:

  • поставка оружия и военная поддержка;
  • гуманитарная помощь;
  • санкции против России;
  • послевоенное восстановление и План Маршалла для Украины;
  • интеграция Украины в ЕС;
  • международный трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений агрессии.

Напомним, что накануне глава Верховной Рады встретился с делегацией Европарламента и национальных парламентов стран-членов ЕС. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.

Главными темами обсуждений была военная помощь для ВСУ, усиление санкций против России и содействие Украине в членстве в Евросоюзе.

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Фото: Верховная Рада

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