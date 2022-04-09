Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и инициатор межпарламентской сети Объединенные для Украины (U4U), литовский политик Андрюс Кубилюс подписали Декларацию единства ради европейской Украины.
Подписание состоялось в стенах парламента, сообщают Факты ICTV.
Руслан Стефанчук поблагодарил Кубилиса за поддержку Украины, а литовский политик в свою очередь подчеркнул, что Европейский Союз на стороне нашего государства и будет работать над усилением санкций в отношении России.
Андрюс Кубилюс заявил, что украинские вооруженные силы защищают мир во всем мире, и поблагодарил ВСУ за самоотверженную борьбу против российского оккупанта.
На брифинге с журналистами Руслан Стефанчук и Андрюс Кубилюс подписали документ, в котором определен ряд направлений работы сети U4U, в частности:
- поставка оружия и военная поддержка;
- гуманитарная помощь;
- санкции против России;
- послевоенное восстановление и План Маршалла для Украины;
- интеграция Украины в ЕС;
- международный трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений агрессии.
Напомним, что накануне глава Верховной Рады встретился с делегацией Европарламента и национальных парламентов стран-членов ЕС. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.
Главными темами обсуждений была военная помощь для ВСУ, усиление санкций против России и содействие Украине в членстве в Евросоюзе.