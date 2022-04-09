Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и инициатор межпарламентской сети Объединенные для Украины (U4U), литовский политик Андрюс Кубилюс подписали Декларацию единства ради европейской Украины.

Подписание состоялось в стенах парламента, сообщают Факты ICTV.

Руслан Стефанчук поблагодарил Кубилиса за поддержку Украины, а литовский политик в свою очередь подчеркнул, что Европейский Союз на стороне нашего государства и будет работать над усилением санкций в отношении России.

Андрюс Кубилюс заявил, что украинские вооруженные силы защищают мир во всем мире, и поблагодарил ВСУ за самоотверженную борьбу против российского оккупанта.

На брифинге с журналистами Руслан Стефанчук и Андрюс Кубилюс подписали документ, в котором определен ряд направлений работы сети U4U, в частности:

поставка оружия и военная поддержка;

гуманитарная помощь;

санкции против России;

послевоенное восстановление и План Маршалла для Украины;

интеграция Украины в ЕС;

международный трибунал по расследованию военных преступлений и преступлений агрессии.

Напомним, что накануне глава Верховной Рады встретился с делегацией Европарламента и национальных парламентов стран-членов ЕС. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.

Главными темами обсуждений была военная помощь для ВСУ, усиление санкций против России и содействие Украине в членстве в Евросоюзе.