Украина получит второй транш микрофина от ЕС на $600 млн — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресконференцию с верховным представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем.

Денис Шмыгаль поблагодарил за введение пятого санкционного пакета, но призвал ЕС и к введению новых санкций против РФ.

— Мы призываем к нефтяному эмбарго, включая импорт нефти и импорт газа. Это не процесс одного дня, но уже сегодня мы хотим услышать, что ЕС откажется от российских энергоресурсов, — подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль также сообщил о том, что сегодня был обсужден целый ряд важных для Украины вопросов, среди которых и план восстановления, и создание фонда восстановления Украины, и вхождение Украины в единое платежное пространство.

— Безусловно, ключевой тематикой является присоединение Украины к ЕС и сегодня госпожа президент Европейской комиссии передала Украине пакет документов для заполнения на получение статуса кандидата в члены ЕС, — сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина договорилась очень тесно сотрудничать с Европейской комиссией по всем перечисленным вопросам, особенно по вопросам интеграции Украины в ЕС.

— У меня нет никаких сомнений, что членство Украины в ЕС станет новой страницей для объединенной Европы, где царит мир, — добавил Шмыгаль.

В свою очередь, Жозеп Боррель отметил, что грубая атака России на Украину провалилась и все увидели, как мощно и отчаянно Украина борется за свою землю.

— Мы будем с вами и будем помогать вам всегда, — отметил Боррель.

Боррель назвал все то, что произошло в Буче и других украинских городах военным преступлением и отметил, что ЕС будет продолжать накладывать санкции на Россию.

— Вы призываете нас накладывать больше санкций, мы вас слышим и знаем, что вы правы. Мы хотим сделать так, чтобы Россия имела на себе еще большее бремя и был нанесен еще больший ущерб ее экономике, — подчеркнул Боррель.

По словам Борреля, ЕС будет стараться отказываться от российской нефти и уменьшать свою зависимость от РФ.

— Конечно, что за одну ночь таких преобразований мы сделать не сможем. Начнем с нефти, потому что это несколько легче ввести. Будем стараться сделать это как можно быстрее. Будем двигаться в практической плоскости, чтобы не нанести большего вреда мировой экономике. Но все это будет сделано! Это лишь первые шаги на пути к тому, чтобы полностью отменить нашу зависимость от российских энергоносителей, — отметил Боррель.

Также Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина рассчитывает на выплату второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €600 млн и на начало новой программы макрофина.

Премьер поблагодарил ЕС за первый транш макрофинансовой помощи в €120 млн, а также за оказание финансовой помощи для поддержки украинцев и Вооруженных сил, в частности, за озвученное решение выделить дополнительные €500 млн для украинской армии.