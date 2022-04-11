Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировые компании разорвать все связи с Россией из-за развязанной ею полномасштабной войны против нашего государства.

Об этом он заявил сегодня во время обращения к парламенту Южной Кореи.

Зеленский отметил, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в мире сформировалась антивоенная коалиция. Против России уже были применены беспрецедентные санкции.

В то же время, президент отметил, что их недостаточно, ведь Россия пока не намерена останавливаться. Поэтому нужно еще больше блокировать российские банки и ввести нефтяное эмбарго. Свой вклад должны сделать и мировые компании.

– Это значит, что нужно сделать гораздо больше. И не только на государственном уровне. Следует полностью разорвать связи российских банков с мировой финансовой системой. Следует ограничить российский экспорт энергоресурсов, прежде всего нефти. Но также нужно, чтобы мировые компании перестали быть спонсорами этого варварского государства, считающего, что оно вправе разрушать жизни народов, сеять по миру бедность, бесправие и смерть. Чем больше компаний прекратят торговать с Россией, работать на территории РФ, платить налоги российскому государству, тем быстрее разум победит. России придется оставить воинственность и искать компромиссы с миром, — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Москва дошла уже до того, что откровенно шантажирует мировое сообщество ядерным и химическим оружием.

Президент напомнил, как корейцы в 1950-х годах тоже защищали свою свободу. И тогда они выстояли, потому что мир им помогал. Глава государства отметил, что сейчас Украина стремится к такой же помощи.

– Нет и не может быть надежды, что Россия просто сама по себе остановится. Нет и не может быть надежды, что разум победит, и российское руководство просто откажется от продолжения этой войны. Россию можно только вынудить это сделать. Можно только вынудить искать мир. Заставить перестать издеваться над людьми, уважать независимую жизнь соседних народов. Заставить покинуть территорию Украины, – заявил он.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Великобритания будут работать над усилением международной антивоенной коалиции, чтобы остановить РФ. Такое заявление украинский лидер сделал после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.

11 апреля министры иностранных дел стран Евросоюза собрались на заседание в Люксембурге. Ключевой темой является ситуация вокруг Украины. Среди прочего министры ЕС планировали обсудить дальнейшие антироссийские санкции.