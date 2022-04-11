Страна-агрессор Россия всеми силами пытается сорвать поставки необходимого Украине оружия. Для этого она использует кампании дезинформации.

Об этом сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что РФ подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранных политиков и СМИ, к которой Москва планирует привлечь фабрику троллей.

– Россия знает, что поставки оружия важны для Украины, и мобилизует все усилия, чтобы сорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронными письмами и засыпать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь этому, – подчеркнул Кулеба.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022

Стоит отметить, что один из российских фейков относительно переданного Украине оружия уже опроверг премьер Словакии Эдуард Хегер. Речь идет о фейковой информации о якобы уничтожении предоставленной Украине системы противовоздушной обороны С-300.

Хегер подчеркнул, что это ложь, распространяемая российской пропагандой.

Российский фейк прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что РФ начинает “фейковую операцию” относительно оружия, которое передают Украине государства-союзники.

Ермак подчеркнул, что Москва прибегает к таким манипуляциям, поскольку понимает, что проигрывает войну в Украине, а потому пытается воспрепятствовать поставкам вооружений любыми методами.

Андрей Ермак также предупредил, что российская пропаганда может запускать фейки, что украинские военные якобы сдаются с оружием от союзников, и оно переходит на вооружение армии РФ.

Источник: Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак