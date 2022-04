Страна-агрессор Россия всеми силами пытается сорвать поставки необходимого Украине оружия. Для этого она использует кампании дезинформации.

Об этом сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что РФ подготовила масштабную информационную кампанию, направленную на иностранных политиков и СМИ, к которой Москва планирует привлечь фабрику троллей.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2022