Страна-агрессор Россия не остановится на Украине и может прибегнуть к военной агрессии против других государств как Европы, так и Азии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к парламенту Южной Кореи.

– Это война России не просто на покорение Украины. Это только первый шаг. Сначала РФ хочет уничтожить нашу независимость, наше государство, разорвать его. Хочет уничтожить все, что делает нас украинцами, делает нас отдельной нацией. А потом пойти дальше в Европу, дальше в Азию, – подчеркнул он.

Президент рассказал, что на временно захваченной территории Украины российские оккупанты искали учителей, людей, связанных с армией и функционированием государства, активистов и журналистов. То есть, всех, кто воспитывал и защищал украинскую национальную идею.

Зеленский проинформировал, что таких людей оккупанты похищали и сознательно убивали.