Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею помочь нашему государству оружием, чтобы была возможность противостоять полномасштабной агрессии РФ.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к парламенту Южной Кореи.

Зеленский рассказал, что Украина уже 47-е сутки противостоит полномасштабному вторжению РФ, к которому Россия готовилась в течение десятилетий и потратила на это колоссальные финансовые ресурсы, полученные, в частности, за экспорт нефти и газа.

– Это сотни миллиардов долларов, полученных за экспорт нефти, газа и направленных на производство и накопление вооружений, а также и человеческий ресурс. Уже около 2 тыс. ракет выпущены Россией по нашим городам. Артиллерийские снаряды просто невозможно сосчитать, — отметил президент.

Он проинформировал, что РФ уничтожила ракетными ударами уже сотни инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. Так, российские ракеты разрушают нефтебазы, склады с продуктами, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты в нашем государстве. Разрушены уже 938 образовательных учреждений и почти 300 больниц.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это сознательная тактика российских войск, разрушающих жилые кварталы и целые города. По словам президента, количество погибших украинцев сейчас даже невозможно подсчитать.

В связи с этим Зеленский поблагодарил Южную Корею за поддержку, однако отметил, что Украина нуждается в значительно большей помощи.

– Мы нуждаемся в значительно большем, чтобы выжить в этой войне против столь подготовленного противника, как РФ, против государства, не считающего убитых и не имеющего сочтенных запасов военной техники еще со времен Советского Союза. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставок оружия нужно пересматривать и действовать быстро. Нужно помогать, – подчеркнул президент.