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Факты / Украина / Политика

Системы ПВО, самолеты и танки: Зеленский призвал Южную Корею помочь оружием

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею помочь нашему государству оружием, чтобы была возможность противостоять полномасштабной агрессии РФ.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к парламенту Южной Кореи.

Зеленский рассказал, что Украина уже 47-е сутки противостоит полномасштабному вторжению РФ, к которому Россия готовилась в течение десятилетий и потратила на это колоссальные финансовые ресурсы, полученные, в частности, за экспорт нефти и газа.

– Это сотни миллиардов долларов, полученных за экспорт нефти, газа и направленных на производство и накопление вооружений, а также и человеческий ресурс. Уже около 2 тыс. ракет выпущены Россией по нашим городам. Артиллерийские снаряды просто невозможно сосчитать, — отметил президент.

Он проинформировал, что РФ уничтожила ракетными ударами уже сотни инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине. Так, российские ракеты разрушают нефтебазы, склады с продуктами, аэропорты, вокзалы, производственные предприятия, университеты в нашем государстве. Разрушены уже 938 образовательных учреждений и почти 300 больниц.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это сознательная тактика российских войск, разрушающих жилые кварталы и целые города. По словам президента, количество погибших украинцев сейчас даже невозможно подсчитать.

В связи с этим Зеленский поблагодарил Южную Корею за поддержку, однако отметил, что Украина нуждается в значительно большей помощи.

– Мы нуждаемся в значительно большем, чтобы выжить в этой войне против столь подготовленного противника, как РФ, против государства, не считающего убитых и не имеющего сочтенных запасов военной техники еще со времен Советского Союза. Мы нуждаемся в системах ПВО, самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах, боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос о выживании в войне, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставок оружия нужно пересматривать и действовать быстро. Нужно помогать, – подчеркнул президент.

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Фото: Офис президента

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