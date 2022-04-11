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Факты / Украина / Политика

Залужный: связь с защитниками Мариуполя поддерживается

Анастасия Гевко редактор ленты
Залужный: связь с защитниками Мариуполя поддерживается

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг информацию о том, что связь с защитниками Мариуполя якобы не поддерживается.

– Продолжается оборона Мариуполя. Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений, – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что украинские защитники делают все “возможное и невозможное” для победы в войне с российскими захватчиками и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях.

– Верьте в Вооруженные силы Украины! – призвал он.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

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Фото: УНИАН

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