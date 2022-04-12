Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Европейскому Союзу следует ускорить предоставление Украине необходимого вооружения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи министров внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС сообщил, что все 27 стран Европейского Союза поддержали предоставление оружия Украине.

По словам Андрея Ермака, ЕС ускоряется в вопросе поставки оружия нашему государству, но нужно работать еще быстрее.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия всеми силами пытается сорвать поставки необходимого Украине оружия. Для этого она использует кампании дезинформации.

Один из российских фейков относительно переданного Украине оружия опроверг премьер Словакии Эдуард Хегер. Речь идет о фейковой информации о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны С-300, которую Словакия передала нашей стране.