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Факты / Украина / Политика

Украина благодарна США, но нам нужно более тяжелое вооружение для защиты – Ермак

Валентина Летяк редактор ленты
Андрій Єрмак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за уже оказанную помощь, в то же время подчеркнул, что Украине для защиты от российской агрессии необходимо более тяжелое вооружение.

Об этом он написал утром в Twitter.

– Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства, – подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений России.

– Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле, – подчеркнул Ермак.

Твіт Єрмака

Накануне спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, какой будет будущая помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, речь идет о поставках в Украину систем противовоздушной обороны большой дальности.

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Фото: Офис президента

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