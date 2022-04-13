Украина благодарна США, но нам нужно более тяжелое вооружение для защиты – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за уже оказанную помощь, в то же время подчеркнул, что Украине для защиты от российской агрессии необходимо более тяжелое вооружение.

Об этом он написал утром в Twitter.

– Мы благодарны за всю оказанную помощь США. Но нам нужна программа, подобная ленд-лизу, больше тяжелого оружия для защиты и предотвращения дальнейшего российского варварства, – подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил президента США Джозефа Байдена за оценку преступлений России.

– Настоящий лидер говорит правду. Спасибо президенту США за четкое объяснение характера зверств, которые россияне совершают в Украине, и причин, стоящих за ними в Кремле, – подчеркнул Ермак.

Накануне спикер Пентагона Джон Кирби рассказал, какой будет будущая помощь Украине от администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, речь идет о поставках в Украину систем противовоздушной обороны большой дальности.