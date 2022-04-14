Правоохранители разоблачили главу фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Мариупольского городского совета, который проводил антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора России.

По данным Государственного бюро расследований, политик является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Наталии Поклонской, фигурировавшей во время аннексии полуострова Российской Федерацией.

В ГБР отметили, что политик прошел путь от доверенного лица бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, олигарха Виктора Медведчука, Наталии Королевской до руководителя Мариупольской фракции ОПЗЖ.

Он выступал за возобновление экономических связей с РФ. Сегодня в суде против него рассматривают дело о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Перед военным вторжением России в Украину фигурант на своей странице в Facebook опубликовал призыв к свержению нынешней украинской власти.

Он организовал мероприятия политического характера, осуществлял информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором.

Правоохранители нашли политика на съемной квартире в Одессе, куда он сбежал из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. Депутата передали Службе безопасности Украины.

Политика подозревают по ч. 6 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.