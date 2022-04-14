Пока украинская армия защищает страну от врага на фронте, Киев параллельно работает над будущим договором с гарантиями безопасности для Украины. Юридические консультанты сейчас прорабатывают формулировки такого документа.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что сейчас проходит обсуждение юридических формул, которые предложила украинская сторона, чтобы действительно выйти на гарантии безопасности для нашего государства в будущем.

– В рабочих подгруппах юридические консультанты как раз работают над формулировками этого “стамбульского коммюнике” для уточнения позиций. Чтобы это соответствовало международно-правовым нормам, описывающим послевоенное время в Украине, — объяснил Подоляк.

Он уточнил, что стратегия и тактика РФ остаются неизменными: это попытки шантажа, в том числе и Украины.

– Они работают исключительно шантажными технологиями. Они пробуют запугать всех, в том числе и Украину. Безусловно, им это не удалось… А потому эти традиции говорить, что все, мы зашли в тупик, не можем ни о чем договориться, это технологическая вещь для россиян. Они постоянно об этом говорят, о том, что будет только так, как они хотят. Но в Украине это уже не работает. Для нас нет смысла даже обсуждать какие-то слова, — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Кремль озвучивает подобные заявления для “внутреннего” использования, то есть это пропаганда, предназначенная в первую очередь для граждан РФ.

– Для Украины ценность этих слов достаточно низкая. У нас есть свой маршрут, по которому мы идем. Это маршрут, просчитанный президентом Украины, в котором ключевую роль играют Вооруженные силы Украины, в котором ключевую роль играют санкционные пакеты. Безусловно, переговорный процесс – это лишь одно из направлений, по которому нужно работать, чтобы доказывать российской стороне, почему они обязательно проигрывают. Все остальное нет никакого смысла обсуждать, – рассказал советник руководителя ОПУ.

Подоляк напомнил, что Украина предложила миру другую архитектуру безопасности на фоне полномасштабного вторжения войск РФ. И сейчас происходят консультации на уровне политических советников разных государств, которые бы потенциально хотели стать гарантами безопасности для Украины.

– Сейчас как раз проходят консультации по поводу того, какие нужно брать на себя юридические обязательства, как это будет вырисовываться с точки зрения многостороннего договора… Я думаю, что в ближайшее время мы будем понимать конфигурацию, — заявил он.

Подоляк подчеркнул, что российская сторона категорически не хочет увеличивать количество государств, которые могут являться гарантами безопасности для Украины. Для Киева же важно, чтобы таких стран было как можно больше, и чтобы туда входили практически все страны с наиболее мощными армиями мира.

– Понимаете, когда рядом с Украиной стоит еще десяток стран с потенциально лучшими армиями, чем у РФ, то, безусловно, это для России выглядит немного фатально, — рассказал он.

Как известно, 29 марта украинская делегация на переговорах с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила официальные предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

Суть состоит в том, что страны-гаранты должны обязаться предоставить Украине военную помощь, отправить войска, вооружение или закрыть небо в случае новой агрессии. Взамен Украина обязуется не размещать военные базы, военные контингенты других государств на своей территории, вступать в военно-политические союзы (т.е. фактически отказывается от членства в НАТО).

Страны-гаранты не должны возражать против вступления Украины в Евросоюз. Вопрос Крыма будет отдельным пунктом договора: предлагается в течение 15 лет отдельно проводить двусторонние переговоры по статусу полуострова.

Среди стран-гарантов рассматриваются США, Великобритания, Франция, Китай, Турция, Канада, Германия, Италия, Польша, Израиль.