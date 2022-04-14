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Факты / Украина / Политика

Слуга народа против наказания мужчин за выезд во время войны: Арахамия объяснил почему

Валентина Летяк редактор ленты
Давид Арахамія

Фракция Слуга народа в Верховной Раде не будет поддерживать норму об ответственности мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины и не вернулись в установленный законом срок во время военного положения, которая заложена в законопроекте №7265.

– Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем, – так объяснил позицию глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, сотни тысяч граждан уже вернулись домой, чтобы защищать страну от врага, а оставшиеся за границей – работают там и пересылают в Украину деньги семьям или как пожертвования в фонды обороны.

– Предлагаемая норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны. Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может, – подчеркнул политик.

Арахамия добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы после завершения войны все ее граждане вернулись, работали над восстановлением страны и могли жить привычной жизнью.

Законопроектом №7265 предлагается ввести новую статью в закон О правовом режиме военного положения относительно обязанности лиц, которые по закону подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также членов Кабмина, руководителей органов государственной власти и их заместителей, народных депутатов, сельских, поселковых, городских председателей, работников правоохранительных органов, судей, прокуроров, которые находятся за пределами Украины, в случае введения военного положения, при отсутствии уважительных причин вернуться в Украину.

На возврат дается 15 дней со дня введения военного положения. За невозвращение предлагается ввести уголовную ответственность – до 10 лет лишения свободы.

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Фото: УНИАН

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