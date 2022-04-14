Ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину урегулируют по дипканалам – Кулеба

В четверг, 14 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину урегулируют по дипломатическим каналам и она не нанесет вреда украинско-немецким отношениям.

– Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. Потому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет, – сообщил Кулеба во время брифинга в Киеве.

По его словам, Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и на построении новой немецкой политики относительно Украины при нынешних обстоятельствах.

– Такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства, – пояснил украинский министр.

Он добавил, что Украина с большим уважением относится к Германии, хотя и не всегда и не во всем согласна с немецкой политикой.

– Для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента, – резюмировал Кулеба.

Он выразил сожаление в связи с тем, что сообщение одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации.