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Факты / Украина / Политика

Ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину урегулируют по дипканалам – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

В четверг, 14 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину урегулируют по дипломатическим каналам и она не нанесет вреда украинско-немецким отношениям.

– Мы не заинтересованы в эскалации, мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений. Потому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет, – сообщил Кулеба во время брифинга в Киеве.

По его словам, Украина выступает за отношения, которые строятся на взаимном уважении и на построении новой немецкой политики относительно Украины при нынешних обстоятельствах. 

– Такую новую немецкую политику мы ожидаем от нового немецкого правительства, – пояснил украинский министр.

Он добавил, что Украина с большим уважением относится к Германии, хотя и не всегда и не во всем согласна с немецкой политикой. 

– Для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институции федерального президента, – резюмировал Кулеба.

Он выразил сожаление в связи с тем, что сообщение одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации.

– В дипломатии есть много рабочих моментов, которые касаются согласования форматов визитов, ожидаемых результатов визитов, и когда эту работу делают только дипломаты, то мы всегда находим взаимоприемлемые развязки. Когда нюансы рабочих процессов попадают в СМИ или когда в СМИ появляется непроверенная информация, возникают публичные дискуссии, публичные скандалы, публичные эмоции, которые мешают работе и создают негативный фон. Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией. Мне жаль, что сообщение от одного из немецких медиа со ссылкой на источник привело к такой непростой ситуации, которую мы сейчас имеем, – сказал Дмитрий Кулеба.

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