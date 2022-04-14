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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Удар по крейсеру Москва и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 50-е сутки войны в Украине (онлайн)

Удар по крейсеру Москва и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 50-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
08:43 - 14 апреля

Россияне убили уже 197 украинских детей, ранили еще 351!

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 115, Киевской — 105, Харьковской — 81, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Херсонской — 38, Луганской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской – 15.

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08:39 - 14 апреля

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08:38 - 14 апреля

Главное из утренней сводки Генштаба:

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Россия ужесточает контроль границы в Белгородской и Воронежской областях, но обеспечивает присутствие незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

Враг продолжает частично блокировать Харьков, вести боевые действия в районах Славянска, Попасной, Курахово, Новоалександровки и штурмовать Мариуполь.

В ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация, в частности, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР (выполнено на 20%).

За прошедшие сутки наши военные уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему и 2 истребителя противника.

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07:49 - 14 апреля

Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожают вражескую технику в одном из населенных пунктов Донецкой области. Российские террористы уже традиционно укрылись между жилыми домами.

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06:09 - 14 апреля

Австралия ввела еще один пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Всего в черном списке уже 13 компаний, в том числе Газпром и Транснефть.

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04:12 - 14 апреля

Крупная испанская сеть отелей RIU перестала обслуживать туристов из РФ.

Об этом сообщает УНИАН.

Запрет распространился на отели в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке с 13 апреля.

При этом ранее подтвержденные бронирования сохранятся, и россияне смогут отправиться на отдых в сети отелей, а вот новые бронирования принимать не будут.

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02:11 - 14 апреля

13 апреля, в результате обстрелов вражеской армией Харькова погибло четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения.

Об этом в своем сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

— Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения.

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01:12 - 14 апреля

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который будет представлять Украину на Евровидении 2022, заявил, что в случае его мобилизации не намерен уклоняться.

— Да, я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем со стволом буду. Потому что я даже в армии не служил, – сказал Псюк.

Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным. В настоящее время группа находится в промо туре перед конкурсом.

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22:50 - 13 апреля

На Донбассе украинские защитники успешно отбили 8 атак врага. Сообщили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.

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22:46 - 13 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и Россией в настоящее время.

В ООН предложили России согласиться на ограниченное перемирие, которое будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

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