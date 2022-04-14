Удар по крейсеру Москва и заявление Байдена о геноциде: что происходит на 50-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Россияне убили уже 197 украинских детей, ранили еще 351!
Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 115, Киевской — 105, Харьковской — 81, Черниговской — 54, Николаевской — 40, Херсонской — 38, Луганской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской – 15.
Главное из утренней сводки Генштаба:
Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Россия ужесточает контроль границы в Белгородской и Воронежской областях, но обеспечивает присутствие незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.
Враг продолжает частично блокировать Харьков, вести боевые действия в районах Славянска, Попасной, Курахово, Новоалександровки и штурмовать Мариуполь.
В ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация, в частности, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР (выполнено на 20%).
За прошедшие сутки наши военные уничтожили танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему и 2 истребителя противника.
Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожают вражескую технику в одном из населенных пунктов Донецкой области. Российские террористы уже традиционно укрылись между жилыми домами.
Австралия ввела еще один пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Всего в черном списке уже 13 компаний, в том числе Газпром и Транснефть.
Крупная испанская сеть отелей RIU перестала обслуживать туристов из РФ.
Об этом сообщает УНИАН.
Запрет распространился на отели в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке с 13 апреля.
При этом ранее подтвержденные бронирования сохранятся, и россияне смогут отправиться на отдых в сети отелей, а вот новые бронирования принимать не будут.
13 апреля, в результате обстрелов вражеской армией Харькова погибло четыре мирных жителя, еще 10 получили ранения.
Об этом в своем сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.
— Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения.
Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который будет представлять Украину на Евровидении 2022, заявил, что в случае его мобилизации не намерен уклоняться.
— Да, я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем со стволом буду. Потому что я даже в армии не служил, – сказал Псюк.
Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным. В настоящее время группа находится в промо туре перед конкурсом.
На Донбассе украинские защитники успешно отбили 8 атак врага. Сообщили в штабе ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили танк, четыре единицы бронированной и шесть единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему противника.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и Россией в настоящее время.
В ООН предложили России согласиться на ограниченное перемирие, которое будет состоять в локальном прекращении огня для поставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.