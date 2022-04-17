В субботу, 16 апреля, президент Владимир Зеленский встретился с украинскими журналистами и ответил на ряд вопросов о ядерном оружии России, ситуации в Мариуполе и гарантиях безопасности для Украины.

Главные тезисы из интервью Владимира Зеленского – читайте дальше в материале.

Мирный договор с Россией

Зеленский отметил, что договор с Россией может состоять из двух отдельных документов. Один из них должен относиться к гарантиям безопасности для Украины.

— Мирный договор с Россией может состоять из двух разных документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно отношений с Российской Федерацией. РФ хотела бы видеть один договор, куда бы ВСЕ вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за столом после Бучи, Бородянки, — заявил президент.

Ситуация в Мариуполе

У Мариуполя в шесть раз больше российских военных, чем украинских защитников. По количеству техники оккупанты имеют преимущество в десятки раз.

– Ситуация не улучшается ежедневно. Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, потому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Хотели забрать раненых, наших женщин и детей, но Россия отказалась, – отметил глава государства.

По словам Зеленского, для спасения Мариуполя нужны быстрые поставки вооружения и действенные переговоры.

Глава государства также отметил, что убийства украинских военных в Мариуполе могут поставить точку на любых форматах переговоров с Россией.

– Чем больше у нас будет Бородянок, тем меньше шансов, что эти переговоры в принципе будут. Они сами (русские, – ред.) совершают, мне кажется, большие ошибки. Уничтожение наших ребят в Мариуполе, что они сейчас делают, может окончательно поставить точку на любых форматах переговоров. Это их большая ошибка – если они действительно говорят, что хотят это закончить, – сказал он.

Поставки оружия в Украину

Некоторые страны под давлением собственного народа разблокировали поставки оружия Украине, но этот процесс растягивается на 2-3 недели. Зеленский отметил, что Украина получает оружие, однако его недостаточно.

– Мы получаем сейчас оружие. Получаем его, я считаю, мало. Россия считает, что мы получаем очень много. Это тоже неплохой результат. И считаю, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и несколько стран очень неплохо нас поддерживают сегодня. Но могут сильнее. Точно могут намного сильнее, – сказал президент.

Гаранты безопасности Украины

По словам Зеленского, Великобритания, США, Италия и Турция сообщили о готовности стать гарантами безопасности Украины. В то же время, окончательного ответа еще ни от кого нет.

– Пока ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства. Но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, США, Италии, Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза, – сообщил глава государства.

Ядерное оружие России

Россия может применить ядерное или другое неконвенциональное оружие, например химическое, и миру нужно серьезно к этому готовиться.

– Не надо ждать от России, когда она будет использовать ядерное оружие. Миру нужно готовиться к этому, по-разному, не только антидоты и бомбоубежища. С ними нужно говорить, подписывать бумагу, зажать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом. Россия может применить любое оружие и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности – их нужно так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они не пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить, – сказал президент.

Обмен Медведчука

Украина готова обменять арестованного СБУ нардепа Виктора Медведчука на украинских военных.

– Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не слишком публично передали. Если им это интересно, они отреагируют, – сказал Зеленский.

Дефицит в бюджете Украины

На сегодняшний день дефицит украинского бюджета составляет €7 млрд ежемесячно.

– Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит €7 млрд. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Великобритания. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры, – сказал президент, добавив, что Украина все же сможет выйти из этой ситуации.

Возвращение украинских беженцев

По словам Зеленского, украинцы должны возвращаться к работе, чтобы восстановилась экономика страны, поскольку рассчитывать на постоянную помощь зарубежных партнеров не стоит.

– Могут ли вернуться россияне? Могут. Но нужно ли, чтобы работал город (Киев, -ред.)? Сто процентов. Эти €7 млрд, о которых я говорил раньше – это для нашего государства ничего. Если люди будут работать, нам не нужно будет унижаться и просить какие-нибудь деньги. Для этого нужно, чтобы страна работала и жила. Экономика должна быть запущена. Месяц нам помогут, два месяца помогут нам наши партнеры, вечно это не будет, — заявил глава государства.