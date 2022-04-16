Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 52 день войны
Убили Убили
200 детей
Ранили Ранили
>360 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 52-е сутки войны в Украине (онлайн)

Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 52-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
13:16 - 16 апреля

В освобожденной от российских войск Бородянке (Киевская область) появились первые модульные дома для сотрудников ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы.

Как проинформировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, дома были предоставлены бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки.

В Бородянке также установили точку питания.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:11 - 16 апреля

В плену российских захватчиков сейчас находятся около 700 украинских военных. Такие данные обнародовала в эфире телемарафона вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме того, российские оккупанты взяли в плен около 1 000 гражданских, из них более 500 – женщины. Верещук подчеркнула, что оккупанты не придерживаются никаких Женевских конвенций в обращении с украинскими военнопленными.

Количество пленных армии РФ в Украине составляет около 700 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:03 - 16 апреля

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики планируют с понедельника, 18 апреля, полностью закрыть город на въезд и выезд. Кроме того, в течение недели будет действовать запрет на перемещение по районам Мариуполя.

В это время захватчики планируют провести “фильтрацию” 100% оставшихся в городе мужчин. Для этого их переместят в Новоазовск. По информации Андрющенко, часть людей оккупанты хотят “мобилизовать”, других – принудительно отправить на расчистку завалов, а “неблагонадежных” изолировать.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:54 - 16 апреля

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Харькову.

По предварительным данным областного Департамента здравоохранения, в результате обстрела один человек погиб, по меньшей мере 18 ранены.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:31 - 16 апреля

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин показал последствия обстрела, произведенного войсками РФ.

Российские захватчики обстреляли фермерское хозяйство недалеко от Полтавы. Во время обстрела погиб местный сторож.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:24 - 16 апреля

Украина уже получила около $924 млн благотворительной помощи от граждан и корпораций со всего мира. И деньги продолжают поступать.

Больше всего средств поступило от благотворителей из:

• Великобритании (47%);

• Нидерландов (около 18%);

• Чехии (11%);

• США (около 8%).

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:06 - 16 апреля

В Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.

Они будут помогать украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных от войск РФ населенных пунктах.

Иностранные специалисты уже приступили к работе в Бородянке Киевской области.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:00 - 16 апреля

Войска РФ снова ведут огонь по Николаеву. Вражеская армия сегодня утром трижды ударила по жилым домам в городе.

Две ракеты упали в один из дворов – разрушены две квартиры и ранена одна женщина. Третья ракета взорвалась недалеко от двора, однако о пострадавших официальных данных пока нет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:54 - 16 апреля

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что в результате обстрела Александрии войсками РФ есть погибшие и пострадавшие.

Вражеские ракеты попали в инфраструктуру аэродрома.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:38 - 16 апреля

Российские захватчики намеренно минируют обычные вещи и предметы.

ГСЧС Украины обнародовала видео, как украинский пиротехник разминирует смертельно опасную противопехотную мину МОН-90, замаскированную под обычную хозяйственную сумку. Дальность поражения такой мины – 90 метров.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...394>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка