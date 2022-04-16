Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 52-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В освобожденной от российских войск Бородянке (Киевская область) появились первые модульные дома для сотрудников ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы.
Как проинформировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, дома были предоставлены бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки.
В Бородянке также установили точку питания.
В плену российских захватчиков сейчас находятся около 700 украинских военных. Такие данные обнародовала в эфире телемарафона вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Кроме того, российские оккупанты взяли в плен около 1 000 гражданских, из них более 500 – женщины. Верещук подчеркнула, что оккупанты не придерживаются никаких Женевских конвенций в обращении с украинскими военнопленными.
Количество пленных армии РФ в Украине составляет около 700 человек.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики планируют с понедельника, 18 апреля, полностью закрыть город на въезд и выезд. Кроме того, в течение недели будет действовать запрет на перемещение по районам Мариуполя.
В это время захватчики планируют провести “фильтрацию” 100% оставшихся в городе мужчин. Для этого их переместят в Новоазовск. По информации Андрющенко, часть людей оккупанты хотят “мобилизовать”, других – принудительно отправить на расчистку завалов, а “неблагонадежных” изолировать.
Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по Харькову.
По предварительным данным областного Департамента здравоохранения, в результате обстрела один человек погиб, по меньшей мере 18 ранены.
Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин показал последствия обстрела, произведенного войсками РФ.
Российские захватчики обстреляли фермерское хозяйство недалеко от Полтавы. Во время обстрела погиб местный сторож.
Украина уже получила около $924 млн благотворительной помощи от граждан и корпораций со всего мира. И деньги продолжают поступать.
Больше всего средств поступило от благотворителей из:
• Великобритании (47%);
• Нидерландов (около 18%);
• Чехии (11%);
• США (около 8%).
В Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.
Они будут помогать украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных от войск РФ населенных пунктах.
Иностранные специалисты уже приступили к работе в Бородянке Киевской области.
Войска РФ снова ведут огонь по Николаеву. Вражеская армия сегодня утром трижды ударила по жилым домам в городе.
Две ракеты упали в один из дворов – разрушены две квартиры и ранена одна женщина. Третья ракета взорвалась недалеко от двора, однако о пострадавших официальных данных пока нет.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович проинформировал, что в результате обстрела Александрии войсками РФ есть погибшие и пострадавшие.
Вражеские ракеты попали в инфраструктуру аэродрома.
Российские захватчики намеренно минируют обычные вещи и предметы.
ГСЧС Украины обнародовала видео, как украинский пиротехник разминирует смертельно опасную противопехотную мину МОН-90, замаскированную под обычную хозяйственную сумку. Дальность поражения такой мины – 90 метров.